初創上門驗眼配眼鏡 方便弱勢社群

攝影 劉焌陶、薛偉傑

「目鄰」（Vision Care Limited）共同創辦人張自康、梁榮輝表示，他們在2021年底，有見因為新冠疫情關係，很多傷殘人士和長者不便外出到眼科醫生或到眼鏡店驗眼，而開始籌備上門眼科及視光檢查服務，包括檢驗度數（近視、遠視、老花、散光），配眼鏡，檢測眼壓是否正常（有沒有青光眼）、視網膜有無退化（例如黃斑點病變），以及有無白內障等。到2022年9月，正式提供服務。籌備時間和30多萬元創業資金，主要花在向外國生產商訂購專門的手提驗眼儀器。

30多萬創業 主要用於購手提儀器

有過來人以自身體驗表示，即使沒有疫情問題，這種上門眼科及視光檢查服務也有其需要。本身需要坐輪椅、散光度數較深的勝展指出，其實本地眼鏡店絕大部分都沒有無障礙設計，例如，其通道未必適合輪椅出入。自動檢驗度數的電腦驗光機亦往往放在玻璃櫃上，他們需要將上半身大幅度靠前，才能夠將頭部和下巴準確放在設備的相應位置。至於以人手覆核度數的驗眼房，亦普遍非常狹窄。因此，他以往一直都在公立醫院看眼科醫生，然後再拿着度數紙到眼鏡店配眼鏡。但在公立醫院看眼科，因為免費醫療資源緊張，亦好像其他專科覆診般，通常每隔一年多至兩年才看一次，當日還要花上半日時間等候。

一般驗眼室狹小 不方便輪椅出入

至於真正檢查的時間，卻相對有限，以人手覆核度數為例，通常每隻眼只會換大約3片鏡片，盡快完成，以供下一個病人使用。而且，就算是公立醫院的驗眼房，也比較狹窄，他們坐輪椅出入也要小心調整。相對來說，目鄰提供的上門眼科及視光檢查服務，除免卻舟車勞頓和等候之外，也比較舒適和時間充足。例如，因為目鄰使用了多款手提設備，他在驗眼時毋須將輪椅泊來泊去，更加毋須將上半身和頭部大幅度靠前。至於以人手覆核度數的過程，更比公立醫院詳細和時間充裕得多。

張自康表示，其實很多驗眼設備已發展出手提型號，準確程度和傳統座枱式設備非常接近。除手提電腦驗光機，還有手提眼壓機、手提裂隙燈等。不過，除個別醫院外，以往很少本地機構引入。例如，使用接觸式量度眼壓方案（其探頭像一條羽毛般輕盈）的手提眼壓機的準確率，與使用吹氣式量度眼壓方案的座枱式眼壓機其實相差無幾。而手提裂隙燈只需加裝在iPhone鏡頭上，就可以檢查有無白內障或者眼角膜問題。至於傳統在驗眼房，讓驗眼者觀看多幅文字大小不同的驗眼圖或驗眼表，現在亦可以用手提電腦和軟件來代替。而且，距離長短都不成問題，可以根據驗眼者的家居環境調節。

採訪當日，張自康和梁榮輝到勝展家中為他驗眼，驗度數（散光和遠視），以及有無青光眼、視網膜退化、白內障或眼角膜問題等，連同選配鏡片和眼鏡框等，過程相當仔細，又可以控制在約兩小時內。不過，張自康和梁榮輝承認，眼鏡框款式太多，只能夠攜帶最大路的款式供顧客選擇。此外，由於再上門一次的時間成本太高，所以他們會小心調校好眼鏡框，然後透過速遞送交顧客。至於付款方式，電子支付和現金都接受。

社創基金資助 每次檢查費200元

上門的全面眼睛健康檢查收費一般為800元，已包括上述的驗度數和多項眼科檢查。由於該公司在3月底申請到「社會創新及創業發展基金」的10萬元資助，所以部分傷殘人士或長者只需支付200元，一般由團體轉介。前文提及的勝展，也是由香港傷殘青年協會轉介，只需支付200元檢查費。

一般眼鏡店大多數只是驗度數和配眼鏡，很少提供眼科檢查服務（因為需要較多時間和設備）。而一般眼科診所又主要檢查眼科問題，未必願意花時間為顧客驗度數和配眼鏡。因此，該公司的定位比較獨特，好像在中間落墨。「我們希望教育公眾，眼睛健康有很多元素，不止是驗度數那麼簡單，應該將眼科檢查的重要性提升到體檢的層次。」兩人說。

[新經濟新天地]