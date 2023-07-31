銀債以外5厘定存選擇

明報記者 劉敬華

要獲取約5厘的年回報，最直接莫過於敍造可提供約5厘利率的一年期定存，惟目前即使是以新資金開立港元定存亦較難提供此水平的優惠年利率，但若以新資金開立美元定存，則有望獲得逾5厘的優惠息率。以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以3萬美元（約23.4萬港元）或以上新資金，開立12個月美元定存可享5.1厘特優年利率，即最少可賺1530美元（約1.19萬港元）利息。又如華僑銀行的定存優惠，該行的宏富理財客戶經分行，以等值10萬港元或以上全新資金開立12個月美元定存，可獲5厘特惠年利率優惠，即期內最少可享約641美元（約4999.8港元）利息。

富邦信銀美元存息最高逾5厘

貼近5厘的選擇亦不少，上商客戶以1萬美元（約7.8萬港元）或以上「全新資金」或「兌換資金」，透過分行辦理12個月美元定存可享4.8厘年利率優惠，即期內最少賺約480美元（約3744港元）利息，若為該行全新「慧通理財」客戶更可獲額外0.1厘之「額外定期存款年利率優惠」，即可達4.9厘。至於創興的個人客戶只需透過該行的網上銀行或手機流動理財，開立12個月美元定存，金額介乎1萬美元（約7.8萬港元）至600萬美元（約4680萬港元）之間，可享4.7厘的雲利率，即最少可獲約470美元（約3666港元）利息，並且毋須為新資金。

聯儲局一如預期於7月恢復加息，市場仍觀望局方會否於9月再加息，同時港美仍存息差，倘若預期未來本港的港元或美元定存利率仍有上升空間，或可考慮敍造較短期的定存。匯豐銀行最近針對特選客戶推出年利率達5.21厘的6個月港元定期存款優惠，最低存款額為50萬港元，意味半年最少可收息1.3萬港元，惟此優惠僅適用於受匯豐邀請的特選客戶。相對而言，信銀國際的優惠門檻較低，該行的CITICdiamond客戶透過手機或網上銀行以1萬美元（約7.8萬港元）新資金開立6個月美元定期存款，可獲5.1厘優惠年利率，若為CITICfirst客戶則可享5.05厘優惠年利率，即使是該行的一般客戶也可獲5厘優惠年利率，即6個月5厘最少也可袋250美元（約1950港元）利息。

20厘存息或涉投資產品

儘管近年銀行為推廣其理財戶口，又或吸引存戶以新資金兌換外幣，而推出10厘以上，甚至高達20厘的定存優惠作招徠，但這些優惠的定存期往往僅為7日或1個月，部分更需符合多項條件方可獲得優惠，以建行亞洲為例，全新客戶於推廣期內晉身成為該行的「貴賓晉裕」/「貴賓理財」客戶，並成功認購指定投資產品累積總額等值50萬港元或以上，方可享1星期20厘的港元/美元/人民幣定存年利率優惠，由於優惠條款涉投資產品，需留意所選投資產品風險，一旦投資產品出現虧損，將蠶食於定存優惠所得利息。

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