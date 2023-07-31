溫傑：比亞迪受惠國家提振內需政策

會議強調，要積極擴大內需，發揮消費拉動經濟增長的基礎作用。當中特別指明要提振汽車、電子產品、家居，並推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。針對此國策方向，今個星期本欄會重溫我們汽車股的首選比亞迪（1211）的投資前景。

集團6月新能源汽車銷量為25.3萬輛，按年升88.7%，按月升5.3%，符合市場預期；上半年銷量按年升94.2%至126萬輛，整體表現理想。其今年的銷售目標是300萬輛，包括海外和中國內地市場。根據去年約186.8萬輛的總銷量，預計同比增長超過60%。雖然減價戰為市場所憂慮，但從集團季績以及在上海車展的市場反應來看，其具有抵抗惡性競爭的能力。

集團早前於7月14日發布盈利預喜，預計6月止6個月淨利潤介乎105億至117億元人民幣，按年增長192.1%至225.4%。集團新能源汽車銷量在去年同期的高基數上實現強勁增長，市場份額持續提升，繼續強化在新能源汽車行業的領導地位。當中主要受惠於不斷提升的品牌力、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，以及上游原材料價格回落。手機部件及組裝業務方面，則受益於大客戶份額提升，新能源汽車及新型智能產品等新興業務增長，推動產能利用率提升，加上業務結構進一步優化，實現盈利大幅改善。

事實上，隨着政治局會議已定下刺激內需的大方向，預料未來幾星期將有不同措施陸續出台。以新能源汽車計，發改委於5月份已聯合國家能源局印發《關於加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》，該意見稿提出了以下一系列的針對性措施，例如鼓勵有條件的地方對農村戶籍居民在戶籍所在地縣域內購買新能源汽車，給予消費券等支持。鼓勵有關車企和有條件的地方，對淘汰低速電動車購買新能源汽車提供以舊換新獎勵。

而在推廣應用上，當局希望促進新能源汽車在縣鄉黨政機關、學校、醫院等單位應用，鼓勵有條件地方加大對公交、道路客運、計程車、執法、環衛、物流配送等領域新能源汽車應用支援力度。受惠政策推動，新能源汽車前景值得看好，當中以規模及盈利能力計，比亞迪為首選。策略上，由於集團股價近期升幅相對顯著，投資者可待股價溫和回吐至250至255元附近水平買入，暫不訂下具體股價目標。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]