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摩根大通亞洲：議息後股市波動 日經購10898

【明報專訊】日本央行議息結果觸發環球股、匯及債市波動。日央行維持短期利率目標在負0.1厘不變，央行決定維持10年期國債孳息率目標區間在零上下0.5厘，不過令市場出乎意料的是，日央行在每個工作日以1厘的利率水平購買10年期日本國債。日本央行貨幣政策會否由超寬鬆轉向至收緊，備受環球投資者注視，因日本投資者於美國、歐洲及澳洲主權債持倉規模相當龐大，假如日本國債孳息率回升，對環球投資市場資金流向或將有重大影響。

日經平均指數上周五於議息會議後一度急跌逾800點至32,000點，其後逐步收復失地，守住50天線（32,400點），收市跌幅收窄至131點。如投資者希望捕捉日股短線走勢，可留意日經窩輪。看好可參考日經購（10898），行使價34,000點，實際槓桿約11倍，今年12月初到期；看淡可參考日經沽（10899），行使價27,000點，實際槓桿約10倍，同為今年12月初到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]