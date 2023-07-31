moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳永傑：息率高企 美銀行放貸趨謹慎

標籤：陳永傑

【明報專訊】近期美國通脹有比較顯著回落之勢，加上民眾貸款被拒個案增加，消費力無法爆升，聯儲局應該不必大手加息對付通脹。美國聯儲局7月加息0.25厘之後，從美元利率期貨顯示，本年內暫無加息動作。

紐約聯儲銀行報告指出，民眾取得貸款難度增加，貸款申請愈來愈容易遭拒絕，反映高利率及銀行業趨於謹慎。該銀行的每4個月一次調查顯示，貸款申請人被拒的比例升至21.8%，是5年來最高，而整體信貸申請量則跌至2020年10月以來最低。

美國發生地區銀行倒閉之前，2月公布的調查，貸款被拒比率為17.3%。汽車貸款拒絕率由9.1%上升至14.2%，按揭申請、提高信用卡限額申請等拒絕比率亦告上升。

資產管理機構貝萊德全球固定收益總監里德表示，目前經濟情况之下，聯儲局沒有必要堅持2%的通脹目標，堅持通脹目標可能招致美國喪失數以百萬計職位。2%只是數字，沒有任何特定意義，按照目前情况而言，堅持2%的數字毫無必要，反而形成負面影響。聯儲局為了讓通脹由2.7%降至2%，可能不惜一切大幅加息，導致數百萬美國人失去職位。

投資銀行高盛調低美國經濟未來12個月出現衰退的可能性，由25%下調至20%，首席經濟師哈哲斯指認為，近期數據強化了他對通脹回落到2%聯儲局目標，不會觸發經濟衰退的現象。

聯儲局這一年多大幅加息，令借貸成本增加，降低了投資意欲，造成美國投資市場樓市及股市變得乏力。現在息口在高水平，再加息會有阻力。現在投資市場漸見活躍，美國以至全球樓市股市漸漸復蘇。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]