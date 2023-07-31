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廖偉強：業主「甩名」為入巿做準備

標籤：廖偉強

【明報專訊】近期樓市在一片租務熱潮下，不少業主又靜極思動。根據土地註冊處的數字來作統計，近月的住宅物業內部轉讓數字持續企穩在高水平，隨着成交減少，更令其佔比升至近三季的新高；這反映了有不少聯名業主眼見租金回報率不斷攀升，紛紛先行「甩名」做好準備，靜候入市機會。雖然，租金回報水平仍比不上定期存款利息，但以目前的形勢，吸納物業正是實踐股神巴菲特所講「別人恐懼我貪婪」的名言。近月租務市場活躍，主要的原因是有部分原本計劃入市的準買家採取「防守策略」，先租住單位，觀察未來的市况而決定下一步行動。其次，現在正值暑假期間，內地來港就讀的大學生或預備生，亦加入搶租盤的行列。當然，還有一個重要因素，就是政府今年大量輸入人才補充勞動力，這些人都是租務市場的生力軍，因此也難怪租金會直線上升。事實上，現在的樓價水平，比高峰期累積跌了近一成半，對於很多人來說，已變得吸引；再加上年初通關後，經濟逐步恢復元氣。根據國家統計局日前公布，第二季國內生產總值（GDP）按年增長6.3%，是2021年首季以來增長最多第一季，高於國家今年全年的GDP增長目標5%，可以看得到，正面的因素已開始慢慢覆蓋負面的因素。此外，金管局早前放寬按揭成數，效應將逐漸浮現；而租務市場的活躍，租金正在不斷上升。業主趁此時計劃價換樓，或多買一個物業作長線收租用途，絕對是上好的時機。這幾年疫情導致各行各業成本上漲，在全世界高通脹環境之下，「磗頭」的價值自然有保證。依筆者從事多年地產代理的經驗，發覺樓價在高通脹的年代，很難會大幅下跌。利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]