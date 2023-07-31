馬泰陽：撤辣無期 觀望氣氛濃

在加息陰霾，以及本港經濟復蘇步伐未及預期，樓價更不升反跌，有部份準買家入市持觀望態度。據差餉物業估價署公佈，6月私人住宅售價指報349點，按月跌約0.54%，連跌兩個月。

事實上，以一個600萬元的物業為例，若以承做九成按揭、30年還款年期，按揭利率3.5厘計算，連同按揭保費，每月供款24772元；在加按揭利率0.125厘後，每月供款升至25159元，每月需供多387元。雖然供款升幅輕微，但由於本港已加息多次，對供樓人士來說已形成一定的壓力，無疑增加了供樓支出。在貸款成本增加下，亦窒礙準買家的入市意欲。

筆者認為，本港經濟上半年因通關效應、政府推出多項人才來港的計劃，有助帶動本港經濟及樓市反彈；惟踏入下半年，暫時缺乏新的利好樓市因素，加上息口走勢未明，對樓價構成壓力，交投亦受阻。

雖然早前政府進一步放寬按揭成數，但刺激換樓鏈的效應仍未見浮現，故筆者認為，目前樓市「撤辣」無期，樓市的前景「能見度」持續偏低，導致買賣雙方皆觀望後市，料二手交投仍難以提振，客源或進一步流向一手。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]