moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

馬泰陽：撤辣無期 觀望氣氛濃

標籤：馬泰陽

【明報專訊】美國聯儲局一如市場預料，加息0.25厘，聯邦基金目標利率上調至5.25厘至5.5厘，創逾22年新高，而且為這輪加息周期第11次加息，累加5.25厘。本港銀行今次亦有跟隨美國加息，由匯豐銀行牽頭上調最優惠利率（P）0.125厘至5.875厘。雖然本港是次加息溫和，但由於美國聯儲局暫未有明確表示今輪加息的完結時間表，故下半年仍有機會再次加息，為樓市帶來一些不明朗因素。

在加息陰霾，以及本港經濟復蘇步伐未及預期，樓價更不升反跌，有部份準買家入市持觀望態度。據差餉物業估價署公佈，6月私人住宅售價指報349點，按月跌約0.54%，連跌兩個月。

事實上，以一個600萬元的物業為例，若以承做九成按揭、30年還款年期，按揭利率3.5厘計算，連同按揭保費，每月供款24772元；在加按揭利率0.125厘後，每月供款升至25159元，每月需供多387元。雖然供款升幅輕微，但由於本港已加息多次，對供樓人士來說已形成一定的壓力，無疑增加了供樓支出。在貸款成本增加下，亦窒礙準買家的入市意欲。

筆者認為，本港經濟上半年因通關效應、政府推出多項人才來港的計劃，有助帶動本港經濟及樓市反彈；惟踏入下半年，暫時缺乏新的利好樓市因素，加上息口走勢未明，對樓價構成壓力，交投亦受阻。

雖然早前政府進一步放寬按揭成數，但刺激換樓鏈的效應仍未見浮現，故筆者認為，目前樓市「撤辣」無期，樓市的前景「能見度」持續偏低，導致買賣雙方皆觀望後市，料二手交投仍難以提振，客源或進一步流向一手。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]