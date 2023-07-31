港女性提早投資 準備退休儲備

明報記者 龍彩霞

富達國際的研究顯示，大部分育有子女的女性需要暫停工作，甚至有機會無限期停止工作。她們在生育後的收入，亦往往較生育前減少，從而導致收入下降和退休金儲蓄的速度減慢。由於女性的預期壽命更長，她們的首要財務目標是財富增值（56%）、退休（49%）和個人消費（42%）。與過去幾代人相比，香港的年輕女性更早開始投資，儘管她們對儲蓄及投資能力存有憂慮，千禧女性平均於26歲已開始投資，相對嬰兒潮女性始於38歲。

四分一港人冀退休後續工作

宏利投資管理的研究顯示，對於Z世代、X世代和嬰兒潮世代，他們選擇在退休後繼續工作是為了個人福祉，千禧世代則更重視家庭觀念。但他們有着一個共同點是認為自己沒有足夠的儲備應付退休生活。該研究旨在評估受訪者對退休的準備及預期，包括儲蓄和投資，以及他們在計劃退休時考慮的生活方式和家庭議題。對大部分港人而言，退休後維持同樣的生活水平是一項艱巨挑戰，尤其是在城市人口及家庭結構持續轉變的情况下。

截至2021年，50%的65歲及以上人士仍與子女同住。然而，香港出生率下跌以至家庭規模縮小，長遠而言威脅家庭照顧的基礎。

住屋成本升 削照顧父母財務能力

此外，住屋成本飈升，加上日常開支上漲，均使長者財務狀况更為嚴峻，同時削弱年輕一輩照顧年長父母的財務能力。調查指新世代不但需要供養退休父母，還要負擔他們退休後的整體家庭支出。這亦解釋為何平均約四分之一的香港人希望在退休後持續工作，以對家庭作出經濟上的援助。基於新的家庭及社會文化等現實情况，香港年長一輩被迫改變晚年由子女供養的傳統觀念，繼續工作以應付自己的日常開支。

在過去十年，勞動長者的人數增長逾倍（升幅達到 136.6%），主要因為65至74歲年齡層的勞動長者人數急增。其中一項有趣的發現是，年輕一代（Z世代，即21歲至千禧世代的28歲）已開始提早準備退休儲備，而年長一代（X世代，即39歲至嬰兒潮的44歲）則較遲作準備。

生BB打斷事業發展 影響財政

根據經濟合作及發展組織（經合組織）2021年的報告，成員中年滿65歲或以上女性獲得的退休金收入平均比男性低26%。其中經常妨礙女性累積退休財富的重大因素，是她們的職業生涯不時被迫中斷。

一般適齡工作人口的收入，都會在職業生涯期間逐漸增加。但就女性而言，建立家庭及生兒育女會打斷她們的事業發展，繼而對她們的財務狀况產生終身影響。

以香港市場為例，約65%曾結婚的女性（包括現在已婚、喪偶、離婚/分居者）活躍於勞動市場，相同背景的男性則有96%仍然受僱或正積極求職。

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[退休綢繆]