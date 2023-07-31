moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港女性提早投資 準備退休儲備

【明報專訊】通脹開始升溫，退休或會失預算，不少到退休年齡或會計劃延後退休，宏利投資管理剛發表調查報告，有57%的港人預計退休後需繼續工作。原因不外乎不同世代、家庭及性別差異。女性的勞動參與率和薪酬水平普遍落後於男性，在香港，女性的勞動力參與率為54%，較男性的82%為低，而女性的收入亦比男性低27%。而另一份報告──富達國際《2023年全球女性投資理財調查》發現，新世代女性日漸精通財務並積極理財。雖然情况趨樂觀，惟調查發現年輕女性依然需要採取行動，以改善未來財務健康。

明報記者 龍彩霞

富達國際的研究顯示，大部分育有子女的女性需要暫停工作，甚至有機會無限期停止工作。她們在生育後的收入，亦往往較生育前減少，從而導致收入下降和退休金儲蓄的速度減慢。由於女性的預期壽命更長，她們的首要財務目標是財富增值（56%）、退休（49%）和個人消費（42%）。與過去幾代人相比，香港的年輕女性更早開始投資，儘管她們對儲蓄及投資能力存有憂慮，千禧女性平均於26歲已開始投資，相對嬰兒潮女性始於38歲。

四分一港人冀退休後續工作

宏利投資管理的研究顯示，對於Z世代、X世代和嬰兒潮世代，他們選擇在退休後繼續工作是為了個人福祉，千禧世代則更重視家庭觀念。但他們有着一個共同點是認為自己沒有足夠的儲備應付退休生活。該研究旨在評估受訪者對退休的準備及預期，包括儲蓄和投資，以及他們在計劃退休時考慮的生活方式和家庭議題。對大部分港人而言，退休後維持同樣的生活水平是一項艱巨挑戰，尤其是在城市人口及家庭結構持續轉變的情况下。

截至2021年，50%的65歲及以上人士仍與子女同住。然而，香港出生率下跌以至家庭規模縮小，長遠而言威脅家庭照顧的基礎。

住屋成本升 削照顧父母財務能力

此外，住屋成本飈升，加上日常開支上漲，均使長者財務狀况更為嚴峻，同時削弱年輕一輩照顧年長父母的財務能力。調查指新世代不但需要供養退休父母，還要負擔他們退休後的整體家庭支出。這亦解釋為何平均約四分之一的香港人希望在退休後持續工作，以對家庭作出經濟上的援助。基於新的家庭及社會文化等現實情况，香港年長一輩被迫改變晚年由子女供養的傳統觀念，繼續工作以應付自己的日常開支。

在過去十年，勞動長者的人數增長逾倍（升幅達到 136.6%），主要因為65至74歲年齡層的勞動長者人數急增。其中一項有趣的發現是，年輕一代（Z世代，即21歲至千禧世代的28歲）已開始提早準備退休儲備，而年長一代（X世代，即39歲至嬰兒潮的44歲）則較遲作準備。

生BB打斷事業發展 影響財政

根據經濟合作及發展組織（經合組織）2021年的報告，成員中年滿65歲或以上女性獲得的退休金收入平均比男性低26%。其中經常妨礙女性累積退休財富的重大因素，是她們的職業生涯不時被迫中斷。

一般適齡工作人口的收入，都會在職業生涯期間逐漸增加。但就女性而言，建立家庭及生兒育女會打斷她們的事業發展，繼而對她們的財務狀况產生終身影響。

以香港市場為例，約65%曾結婚的女性（包括現在已婚、喪偶、離婚/分居者）活躍於勞動市場，相同背景的男性則有96%仍然受僱或正積極求職。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]