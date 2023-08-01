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港GDP按年升1.5%遜預期 按季倒退 抗疫開支減消費券縮水 累政府支出跌9.6%

【明報專訊】香港第二季經濟增長意外放緩，政府統計處公布本地生產總值（GDP）預先估計數字，GDP按年增長1.5%，低於市場預期的3.5%，增速較第一季放緩1.4個百分點，按季更倒退1.3%，為去年第三季以來再錄按季下跌。高息環境下固定投資減少、消費券減半令政府開支下降，加上消費增長略放緩及外貿持續疲弱，有銀行即時下調全年增速預測至約4%，下半年消費對經濟幫助或弱於預期，高息環境和外圍不明朗仍為經濟的主要挑戰。

私人消費開支佔香港GDP逾六成，年初香港與內地恢復通關，市場期望由旅客推升消費以至本港經濟，第二季私人消費按年增長仍有8.5%，惟較首季的13%增速放緩。大新銀行（2356）報告指出，雖然本地工資增長加快，惟受資產市場波動造成負財富效應，或限制消費增長，近月訪港旅客未有進一步加快，旅客對本港經濟刺激作用或低於預期。

高息影響外需 貨物出口跌逾15%

佔GDP比例約一成五的固定投資和政府開支，在第二季按年增速一同轉負數。投資按年減少1%，港元拆息隨美國加息攀升，事實上除今年首季外，前6季的固投皆按年倒退。政府今年第二季向每人派發的消費券金額，按年減少四成至5000元，政府開支錄9.6%按年下跌，較首季按年上升1.3%大倒退。外需續受高息環境影響，貨物出口按年跌15.3%，較首季收窄3.6個百分點，而貨物進口跌幅擴大1.5個百分點至16.1%。

法外貿銀行降全年GDP預測

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，GDP增長遜預期主要由於經濟不同部分的復蘇步伐不同，高息影響外圍需求及貨物貿易，投資情緒明顯較弱，特別在地產投資。除消費券，政府開支下跌也因其他支撐經濟及抗疫開支縮減，認為下半年不大可能回升。雖然本地私人消費及內地旅客開支下半年料續增長，但他相信「要達至政府預測（3.5%至5.5%）的上限應很困難」。該行將全年GDP預測由增長4.6%下調至4.2%，較貼近政府預測中下限水平。星展香港經濟師謝家曦則對下半年經濟前景審慎樂觀，認為即使息口見頂，外圍需求亦不會短期見改善。該行早前已將全年GDP預測由增長6.5%下調至4.8%，暫時維持不變。匯豐報告則為，私人消費維持良好趨勢，淨出口拖累經濟也在改善，一旦美國停止加息、內地和本港經濟持續改善，將帶動本地企業擴張，看好本港經濟復蘇可在未來數季擴大。

明報記者