內地製造業PMI升至49.3勝預期

非製造業PMI連跌4個月

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，雖然7月製造業PMI有所回升，不過調查中一些企業反映，當前外部環境複雜嚴峻，海外訂單減少，需求不足仍是企業面臨的主要困難。

此外，非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.5和51.1，連續7個月位於擴張區間，經濟延續恢復發展態勢。從市場預期看，製造業生產經營活動預期指數和非製造業業務活動預期指數分別為55.1和59，均位於較高景氣區間，企業信心總體穩定。

暑期帶動 消費旅遊活動明顯提升

他指出，7月服務業商務活動指數為51.5，比上月下降1.3個百分點，仍位於擴張區間，業務總量繼續增長但增速有所放緩。在暑期消費帶動下，居民休閒消費和旅遊出行有所增加，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理、文化體育娛樂等行業商務活動指數均位於55點以上較高景氣區間，市場活躍度明顯提升。

此外，電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等行業商務活動指數均高於60，企業經營活動加快，業務總量持續增長。

從市場預期來看，上述業務活動預期指數為58.7，保持較高運行水平，21個行業當中除了房地產業，其他行業業務活動預期指數均位於景氣區間，服務業企業信心較為穩定。