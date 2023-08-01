moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

渣打冀高端客帶動增長 對下半年審慎樂觀

【明報專訊】渣打（2888）上周公布上半年業績，香港業務收入按年上升31%，除稅前基本溢利按年上升1.66倍，皆創歷來最高。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，增長除了受利息增長帶動，資本市場和財富管理業務收入亦表現理想，利息與非利息收入按年皆增長雙位數。她期望高端客戶增長，以及為東盟企業連接大灣區的網絡業務，可為該行持續帶來業務增長。不過下半年加息仍有不確定性，影響客戶貿易業務和投資擴展，整體持審慎樂觀的看法。

渣打集團上半年淨息差為1.67厘，按年上升0.35厘，禤惠儀指香港業務淨息差增長與集團相若，雖然有部分資金轉至定期存款，但他們活期及儲蓄存款比率偏高，對淨息差有不少幫助，而上半年存款餘額增7%。期內貸款餘額按年只增1%，她指客戶要在加息和業務復常較明確後，才會明顯增加投資，全年保持1%增速已是不錯。

看好東盟企業攻大灣區業務

渣打上半年兩大業務部門的收入均創新高，個人、私人及中小企業銀行業務（CPBB）收入按年上升33%，禤惠儀指新增高端客戶為增長動力之一，與內地通關後，上半年新開優先理財戶口數目按年大升1.82倍，較2019年上半年亦增長25%，他們除了帶來新資金，亦帶動保險銷售等財富管理收入。

企業、商業及機構銀行業務（CCIB）收入按年增62%，較2019年疫前升52%，該行為東盟企業連接大灣區的網絡業務收入增26%。禤惠儀稱東盟企業對在大灣區設廠、銷售等甚感興趣，香港擁有資本市場和最大的人民幣離岸市場，為雙方連接業務會有不少商機。