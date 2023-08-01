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恒隆料港租戶銷售增長減半

標籤：經濟

【明報專訊】恒隆地產（0101）昨公布中期業績，內地及香港的租務收入分別按年有6%及4%增長。集團行政總裁盧韋柏表示，香港的租務生意更是在過去3年多以來首度回復增長，內地的租務若撇除人民幣在期間貶值6%因素影響，其實也有13%增長。他料香港的租務可望保持增長趨勢，但預期將受租戶銷售增幅減半，以及寫字樓租務放慢所拖累。

港商廈租價恐受壓

盧韋柏還指出，香港去年首4個月受到疫情防控，加上零售租務處於基數低，因此租戶銷售有逾兩成增幅，預料下半年增幅仍然可達雙位數字，但卻要較上半年減半。今年上半年香港零售租務增長達6%，相對寫字樓租務只有1%增長。隨着未來寫字樓供應進入高峰，情况令人擔心，因此寫字樓的租價會有壓力。在售樓方面，他表示中港的地產市場均正在尋求方向，香港樓市近期更處於高息口，他們會密切留意，但是對高端樓盤銷售有信心。另盧韋柏指與恒隆集團（0010）聯合發展的北角寫字樓商業項目，已有10%租客遷入，並正繼續積極招租。

內地租務全年料續升

在內地租務方面，董事長陳啟宗表示，內地租務會以人民幣反映表現較準確，以此顯示連續20年內地租金並無下跌。

內地租務在5、6月後有所放慢，近期經濟也有所放緩，但他預期，拉勻全年仍然會有單位數字增長。近期內地市面有不少租盤放售，不過他指，這些項目放售有其各自原因，在「基因」上有問題，否則不用放售，例如在地點及商場內柱位與他們預期不同，可改動空間不大，因此也寧願自行發展。

恒隆地產及其母公司恒隆集團昨日公布中期業績，兩者的股東應佔基本純利分別按年增長0.36%及跌2.5%，賺22.25億元及15.6億元。同時兩者分別維持中期息在0.18元及0.21元的水平。期內恒隆地產均沒有錄得售樓收入。