太航中期少賺82% 派息率削至五成

乾散貨需求靠內地谷經濟

對於是次派息比率按年減少近20百分點至50.39%，Martin Fruergaard稱，去年業績表現卓越（exceptional year），故派發較高股息；今年度盈利回復至正常水平，認為是次派息率符合公司派息政策。按紀錄太航2021年度中期業績派息率為53.03%。

國際海事組織本月修訂的溫室氣體策略，要求國際航運於2050年前後實現淨零排放。Martin Fruergaard表示，公司正與日本伙伴合作生產的零排放貨船，料明年下單最快2027年至2028年可交付。