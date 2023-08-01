太航中期少賺82% 派息率削至五成

【明報專訊】太平洋航運（2343）公布截至6月底止中期業績，受運費下跌所累，純利按年跌81.66%至8530萬美元（約6.65億港元）。行政總裁Martin Fruergaard表示，全球乾散貨需求仍受制於息率高企、俄烏戰爭持續和主要經濟體增長放緩等因素，料下半年需求增長主要視乎中國政策對製造業、基礎設施等行業的刺激，以及歐美通脹如何在高息率環境下着陸。業績前太平洋航運股價收報2.53港元，跌3.07%，成交4283.4萬港元。上半年太航營業額按年減少33.36%至11.48億美元；每股基本盈利12.9港仙，中期股息按年跌87.5%至6.5港仙。
對於是次派息比率按年減少近20百分點至50.39%，Martin Fruergaard稱，去年業績表現卓越（exceptional year），故派發較高股息；今年度盈利回復至正常水平，認為是次派息率符合公司派息政策。按紀錄太航2021年度中期業績派息率為53.03%。
國際海事組織本月修訂的溫室氣體策略，要求國際航運於2050年前後實現淨零排放。Martin Fruergaard表示，公司正與日本伙伴合作生產的零排放貨船，料明年下單最快2027年至2028年可交付。