moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

歐次季GDP恢復增長 勝預期 通脹放緩 CPI半年來首錄按月跌幅

【明報專訊】儘管歐洲央行持續加息，歐元區經濟仍展現韌性，第二季GDP初值恢復增長，按季增幅加快至0.3%，較分析師預期高出0.1個百分點。雖然歐元區第四季GDP按季收縮0.1%，但第一季GDP由輕微收縮，上修至按季持平，避免了連續兩季經濟收縮而陷入技術性衰退。按年計算，歐元區第二季GDP增長0.6%，略高於分析師預期。歐洲股市昨普遍上漲，歐元兌美元維持在1.1水平。

歐元區通脹升幅對經濟的負面影響亦逐漸緩解。昨公布的歐元區整體通脹有所放緩，7月消費者物價指數（CPI）按月跌0.1%，是6個月來首次下滑。按年計算，歐元區7月整體CPI升5.3%，較6月回落0.2個百分點，是去年1月以來最低的增幅。不過剔除波動較大的食品及能源價格，歐元區7月核心CPI按年升幅維持在5.5%，僅略低於3月的5.7%峰值。

年底前料仍加息0.25厘

核心通脹居高不下，可能為歐洲央行加息增添壓力。貨幣市場的數據顯示，歐洲央行年底前再加息四分之一厘的概率，維持在七成左右。

歐洲央行上周將隔夜存款利率上調至3.75厘。歐洲央行行長拉加德周末向法國《費加羅報》重申，下次9月議息會議可能加息，又或按兵不動。不過她同時警告，就算暫停加息，此後仍可能恢復加息。她預期歐元區今年GDP增長可達0.9%，儘管許多經濟學家認為這預測過於樂觀。

受出口及旅遊業帶動，歐元區主要經濟體法國及西班牙，第二季GDP按季分別增長0.5%及0.4%。不過歐元區最大經濟體德國，次季GDP按季持平。表現最弱的歐元區主要經濟體是意大利，由於工業和農業產出的跌幅，超出服務業的輕微增長，令該國次季GDP按季收縮0.3%。部分意大利政界人士批評歐洲央行過度加息，並警告這可能令歐洲陷入衰退。

靠愛爾蘭強勁增長帶動

彭博社分析指，儘管歐元區整體數據不錯，不過須考慮其次季GDP增幅，很大程度是受到愛爾蘭的強勁增長帶動。受惠於美國大型製藥廠落戶愛爾蘭，該國次季GDP按季急增3.3%。雖然該國在歐元區的產出佔比不到4%，卻為歐元區次季GDP增長貢獻0.1個百分點。

凱投宏觀指出，若不包括法國和愛爾蘭的增幅，歐元區次季GDP按季停滯不前。由於愛爾蘭的增長因素在未來幾季不大可能重現，且歐洲央行加息的影響仍在加劇，歐元區GDP下半年恐出現經濟收縮。

由於歐元區製造業持續低迷，服務業也開始放緩，一旦夏季旅遊旺季結束，經濟放緩的趨勢將會加劇。企業貸款需求正急速下降，而住宅和商業投資也有轉弱的迹象，也為歐元區前景蒙上陰霾。

《華爾街日報》指出，持續加息令借貸成本上升，加上中國對歐洲貨的需求停滯不前，都可能令歐元區今冬再陷困境。

（綜合報道）

[國際金融]