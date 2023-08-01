徐風：政策市推動 消費品股更受惠勝內房

房地產方面，會議文件表示，要適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。政治局文件中未有明確指出「房住不炒」的要求，被市場認為中央政府終於對內房行業「鬆綁」，多家股價在低位徘徊的內房商都迅速急升，例如民企碧桂園（2007）在文件公布翌日急升超過18%（見圖1），雅居樂（3383）則升約17%，都反映市場認為中央政府對內房的監管已趨向完結。

內房仍吹冷風 無助改善資金周轉

不過，值得留意的是，即使對內房商的監管已見放鬆，但市場信心是否得以回復，仍是未知之數。事實上，內地房地產市場吹冷風，是由多種因素帶動，一是中央政府的監控，導致個別早年槓桿較大的內房商因資金周轉不靈，而出現債務違約，大量樓花變成「爛尾樓」，準業主憂慮購買樓花有變成「爛尾樓」的風險，都等到現樓落成才有意購買，令合約銷售金額大幅降低，內房商也難以趁早拿回資金發展其他項目。準業主購買習慣改變，無助內房商改善資金周轉的問題，除非準業主再度願意購買樓花，才能令內房商重拾過去的光輝。

內地青年人失業率超兩成 礙住屋需求

另一方面，中國青年人失業率超過兩成。失業青年中，大部分屬專上及大專畢業生。他們寧願「躺平」在家，繼續受父母供養，也不願意尋找與他們的專業無關、薪資較低的工作，這或會推遲他們的人生規劃，包括結婚產子等，都會進一步壓低內房的需求。因此，內房板塊儘管有異動，但目前並非入市良機，須等待更多具體政策出台，觀察這些政策能否改善市場信心，以及內房企業資周轉問題。

至於內需及消費品板塊，個人認為是今次文件發布的「大贏家」，一方面是繼續支持高新科技類企業，在中央政府角度下即是半導體及新能源汽車行業。前者仍受美國中斷設備供應影響，但新能源汽車出口則有明顯上升，若再有政策扶持，新能源汽車行業的規模或會進一步增加，對一些仍未盈利的企業而言，提升產能或有助降低生產汽車的成本比例，令他們可更快收支平衡甚至盈利。因此，在文件公布後，小鵬（9868）急升近13%（見圖2），蔚來（9866）升超過一成，其後更因德國車廠福士入股小鵬影響再急升超過三成。

體育用品餐飲服飾板塊可留意

其他消費品股方面也有其利好，因為政府刺激消費的效果，相對比刺激個別行業容易，可以選擇減稅，或派消費券等政策，都利好消費品股，因此，對於一些產品價格相對便宜的消費品股，如體育用品股、餐飲類、服飾類等，其後或會有具體政策扶持，投資者都可以留意。

[徐風 隨風投資]