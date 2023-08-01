辛建國：新世代所需的內涵──數位素養

數位素養是指人們在數碼環境下獲取、理解、應用資訊的能力。在金融領域，數位素養對於從業人員來說至關重要。首先，數碼化已經成為金融業的主流趨勢，因傳統的金融業務已經無法滿足消費者需求，數碼化金融產品的推出使得金融業務的交易更加便捷、高效，並且可以滿足不同消費群體的需求。因此，金融從業人員需要了解數碼化金融產品的特點，掌握數碼化交易的流程和技術，才能更好地為客戶提供優質的服務。

其次，數碼化技術為金融行業提供了大量的數據，這些數據可以幫助金融機構更好地了解客戶需求，優化產品和服務。但是，這些數據需要經過分析和處理才能發揮作用。因此，金融從業人員需要具備數據分析的能力，掌握數據探勘（data mining）和機器學習（machine learning）等技術，以便更好地分析和利用這些數據。

同時，數碼化時代也帶來了新的風險和挑戰。網絡安全威脅（cyber threats）、數據泄露（data leakage）等問題，已經成為了金融機構需要面對的風險之一。數位素養可以幫助金融從業人員更好地了解網絡安全 （cybersecurity）和數據保護（data protection）的重要性，掌握相關的技術和工具，從而更好地保護客戶的利益和機構的安全。

助從業員掌握市場需求 保護客戶利益

除了對於從業人員來說的重要性，數位素養也對於金融機構的發展和競爭力具有重要意義。金融科技的不斷發展和應用，使得金融機構需要不斷升級自己的數碼化能力，以適應市場和客戶的需求。數碼化能力的提高，可以幫助機構更好地創新和推出新產品，提高市場佔有率和客戶滿意度。

此外，數位素養可以幫助金融從業人員更好地應對監管要求。隨着金融科技的發展，監管機構也在不斷加強對金融機構的監管。數碼化技術的應用，使得金融機構需要滿足更多的監管要求，比如數據保護、反洗錢等方面。數位素養可以幫助從業人員更好地理解和遵守監管要求，從而降低機構的合規風險。事實上，數位素養也可以幫助金融機構更好地發揮數據的價值。如今，數據已經成為了金融行業的核心資產之一。通過數據分析，金融機構可以更好地了解客戶需求、優化產品和服務，提高客戶滿意度和市場競爭力。數位素養可以幫助從業人員更好地理解數據的特點和價值，掌握數據分析的方法和技術，從而更好地利用數據。

最後，數位素養可以提高金融從業人員的創新能力。數碼化技術的應用不斷推動金融行業的創新，而數位素養可以幫助從業人員更好地理解數碼化技術的特點和優勢，從而更好地進行創新。創新可以幫助金融機構更好地滿足客戶需求，提高市場競爭力。

總之，數位素養已經成為了金融從業人員必不可少的能力之一，它對於金融科技行業的發展和競爭力具有重要意義。因此，金融機構應該重視數位素養的培養和提高，為員工提供相關的培訓和學習機會，以適應數碼化時代的發展和變化。亞洲金融科技師學會將繼續推動金融科技發展的同時，也會協助企業及大眾提升數位素養，和大家擁抱數碼新世代。

亞洲金融科技師學會副主席

[辛建國 金科育律]