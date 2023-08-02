匯控次季稅前盈利684億勝預期 季內淨利息收益率升 未來3月斥156億回購

明報記者 歐陽偉昉

匯豐控股中午公布的業績好過預期，兼上調業績指引，全日升幅擴大至1.69%，收報66.3元。匯控股價在倫敦曾升至折合港元報66.23元，不過後段升幅收窄，截至本港時間晚上9時折合報65.05港元，較本港收市低1.89%。

有形股本回報率

今明兩年提升至15%

匯豐控股第二季有形股本回報率（RoTE），按年升3.1個百分點至17.1%。匯控基於環球政策利率市場預示的趨勢，將今明兩年的RoTE指引由至少12%提升至約15%（見表2），派息率維持50%不變。

行政總裁祈耀年今年初曾按RoTE 12%計算，全年股息料有0.5美元，問及新RoTE指引是否意味今年股息可超越疫前水平，祈耀年表示，未能給予股息指引，但可留意市場就此作出的股息預測。摩根士丹利報告預期，匯控今年和明年每股股息均為0.66美元，花旗預期今年有0.628美元，明年更達0.851美元。

匯控第二季淨息差報1.72厘，按年擴大0.43厘，不過按季僅再增0.03厘。期內淨利息收入按年上升34.66%至93.05億美元，整體收入按年升36.48%至167.05億美元，不過費用收益淨額僅升2.09%至30.81億美元。

全年淨利息收益指引

調升至350億美元以上

匯控上調今年全年淨利息收益指引，由至少340億美元升至350億美元以上。艾橋智預期，美國還有機會加息一至兩次，英國亦有小量加息空間，並預期美國明年底前會開始減息。據匯控數據，若美元、港元、英鎊等貨幣降息1厘，會對首年淨利息收入有26.04億美元不利影響。祈耀年指減息會令市場利率回落，但不會回到疫情時的超低息環境，而減息帶動經濟、以致貸款需求增長，相信淨利息收入可以改由貸款量帶動上升，而該行已積極增加其他收入來源，例如過去兩年積極投資香港和亞洲財富管理業務。

大摩上調目標價至72.2元

評級維持「超配」

匯控公布業績後大摩將目標價由67.5元升至72.2元，評級維持「超配」，該行指匯控業績穩固，淨利息和其他收入皆勝預期，加上業績指引上調，股價應有利好反應。