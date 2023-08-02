內房撥備2.59億美元 按季急增3.12倍

財務總監：內房風險敞口81億美元

財務總監艾橋智表示，該行正持續降低內地房地產的相關風險，記帳在香港與內房相關的離岸貸款，今年上半年降低了13億美元風險敞口至81億美元，並已累計作出20億美元信貸損失撥備，佔比近四分之一，對內房行業續持審慎取態。據匯控披露，該行內房離岸貸款，有65%或52億美元列為次級或減值級別，其中有41億美元為無抵押貸款，無抵押減值貸款的撥備覆蓋率更由去年底的55%升至68%。

上半年整體撥備升25%

總結上半年，匯控作出13.45億美元信貸損失撥備，按年上升25%，上半年ECL佔客戶貸款總額平均值為0.26%，低於今年全年指引的0.4%，認為仍為正面表現。不過單計第二季，該比率已升至0.35%。第二季匯控亦主要為英國工商金融作3億美元信貸損失撥備，匯控指未來經濟前景仍然存在一定程度不確定性，尤其是在英國。中長期而言，該行會繼續以平均貸款0.3%至0.4%範圍，規劃預期信貸損失提撥。