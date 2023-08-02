碧桂園澄清：現階段不考慮配股

股價早市曾跌逾一成

據IFR報道，根據投資者收到的信息，碧桂園取消了23.4億元（3億美元）的股份配售計劃，獨家簿記行摩根大通通知投資者，午夜剛過交易就被取消。

目前尚不清楚取消原因，但投資者被告知已獲足額認購。碧桂園系繼周一下跌後，昨再受配股消息拖累，碧桂園早市一度最多跌10.8%，午間公告澄清無意抽水後，全日股價仍要跌7.59%，收報1.46元，成交額9.6億元。碧桂園服務（6098）亦跌4.33%，收報8.4元，成交額7.12億元。

雅居樂先舊後新配股籌3.87億

碧桂園不配股，雅居樂（3383）則率先再配股，集團公布以先舊後新方式配股，以配售價每股1.13元，較周一收市價1.38元，折讓約18.12%。按配售3.46億股計，集資淨額3.87億元，新股佔經發行股本約6.86%，所籌資金將用作償還現有債項再融資及一般企業用途。雅居樂股價昨大跌18.12%，收報1.13元，成交額7.04億元。