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印花稅上調兩年 港股成交大減 庫房收入因加得減 學者：應檢討印花稅政策

標籤：經濟

【明報專訊】港府兩年前上調股票印花稅三成，證券及期貨專業總會撰文指出，對港股成交額產生負面影響。該會統計加稅前一年港股日均成交有1600多億元，加稅後成交按年遞減，到第二年更減至只有1100多億元，累減逾三成。此外，短炒資金轉向豁免印花稅的交易所買賣基金ETF，庫房收入不增反減。有學者指出，港股成交下跌非因加稅單一因素，但認為若政府財政有改善，應該下調印花稅。

現時港股印花稅買賣雙邊各付0.13%，一買一賣即合共付0.26%，相對A股只需賣方單邊付0.1%，高出1.6倍，內媒近期亦放風指監管層正討論減稅盤活A股，馬來西亞亦已將印花稅由0.15%降至0.1%。

過去一年稅收按年大減19％

證券及期貨專業總會撰文指出，在加稅前一年度，港股的日均成交金額約為1646億元。加稅後的第一年度，日均成交金額下降18%至約1349億元。隨後的第二年度，再次下降17%至約1126億元。於扣除ETF、結構性產品、債券等毋須繳納印花稅的證券成交量後，印花稅的實際收入也未如政府原先預期。加稅後第一年度的印花稅收入約為682億元，僅較加稅前一年略增不足1%；加稅後第二年度的收入更下降19%至約554億元；與當初政府估算每年可帶來多120億元收入，事與願違。

該會以券商佣金以外的總買賣交易成本，來比較各市場，以等值10萬元交易不同國家的藍籌股為例，於香港市場買入及賣出騰訊（0700）的總交易費用共約281元；以同樣金額買賣美股Tesla（美：TSLA）的總交易費用僅約1元。換言之，本港買賣藍籌股的成本，較美國高出約280倍。美國的交易總金額自本港上調印花稅前一年度的133萬億美元，升至加稅後一年度的152萬億美元，升幅達14%。現時單一隻美股Tesla每日的成交金額，已經相當於整個香港市場全日成交金額的2倍至3倍。該會認為，港府必須及時檢討及糾正，將稅率下調至具有國際競爭力的水平。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，港股成交下跌有多個原因，不只是上調印花稅，還包括全球利率走勢、股市表現、經濟前景等。加稅並不影響長期投資者，但承認會對短線或頻繁交易的投資者有影響。不過，他認為，若政府財政負擔得到，例如有盈餘或財赤改善，可以考慮將印花稅逐步下調，回復至未加稅前的0.1%，但不認為可取消印花稅，始終是政府重要收入來源之一。

明報記者