內地財新製造業PMI再陷萎縮

財新製造業PMI走勢按月下跌，與國家統計局早前公布7月的製造業PMI按月增0.3至49.3走勢再現分歧，但兩者同樣低於50，官方數據更是連續4個月位於50以下的收縮區間。

財新引述調查企業指出，近期市况疲弱，客戶需求相應下降，新訂單在連續增長兩月後再次下降。由於海外經濟衰退風險增加，外需明顯不足，7月新出口訂單指數大幅降至去年10月以來新低。財新分析指，繼6月製造業需求疲弱、供給收縮，7月製造業就業繼續惡化，企業投放工人的規模連續第五個月下降，但降幅放緩，主要由於市場需求有限、企業降本增益所致。

同時，製造業採購活動自年初至今，首次出現輕微收縮；原材料庫存則微增，惟增幅較6月放緩；而產成品庫存指數自去年10月後首次高於50臨界值，升幅輕微。但報告中，庫存上升的企業普遍提到產品供過於求，並非主動補庫存。

分析：當前貨幣政策提振效果有限

財新智庫高級經濟學家王喆指出，7月製造業景氣降至收縮區間，認為中央政策重點仍是保就業、穩預期和增加居民收入。他又稱，當前貨幣政策對供給層面的提振效果有限，針對需求層面的積極財政政策更應成為優先選項。