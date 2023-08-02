美眾院委員會調查貝萊德MSCI 指引導美資流入問題中企

該委員會發現貝萊德其中5個基金涉及向該類中國公司投資的金額達4.29億美元，於信件中該委員會指摘貝萊德與MSCI指數公司將多家被美國政府列入危險名單上的公司，納入旗下的基金或指數當中。當中包括協助中國軍方的內地公司，以及侵犯中國新疆地區人權的經濟實體。

指目前沒證據顯示兩公司違法

另外，委員會亦點名批評有份投資或納入指數中的中國公司，例如被美國聯邦通信委員會列入為國家安全威脅名單的中興通訊（0763），以及為解放軍生產噴氣式戰鬥機的中國航天旗下的子公司，惟中興通訊及中國航天暫未有向《華爾街日報》作回應。報道提到，雖然貝萊德及MSCI指數公司旗下的投資組合或指數中，幾乎與中國公司沒有直接關聯。

而該委員會亦有知會兩家公司，指出即使就目前的審查進度而言，的確沒有證據顯示兩家公司存在任何違法行為。但兩家公司導致美國國民為超過60家中國公司提供資金，這些公司都是被美國機構列入有安全及人權的問題。

在最新的調查中，該委員會亦開始擴大其調查範圍，對資產管理員及負責編纂指數的人員進行審查。

貝萊德：大部分投資藉指數基金進行

貝萊德於公司聲明中指出，已直接與該委員會溝通以更好地了解其憂慮，更表示旗下客戶於中國大部分的投資，都是通過指數基金所進行，而集團亦是16家提供與中國公司相連的美國指數基金公司的其中一家，。而MSCI指數公司亦於聲明中表示，正就該委員會的調查作檢視。

貝萊德資旗下產管理規模（AUM）達9萬億美元，而MSCI旗下的指數產品涉及13萬億美元的資產，而於2018年，MSCI將中國A股加入於MSCI新興市場指數當中。

（綜合報道）

[國際金融]