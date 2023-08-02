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美上月製造業PMI 連續9個月收縮

【明報專訊】美國供應管理協會（ISM）昨晚公布7月份的製造業採購經理人指數（PMI）報46.4，比市場預期的46.9為低，卻比6月份的46水平稍高，為連續9個月低於50的分界線並處於收縮區。同時美國公布6月份JOLTS職位空缺為958.2萬個，比市場預期的960萬個稍低，亦為2021年4月以來最低，前值為982.4萬個，反映就業市場稍為疲軟。另市場靜待美國財政部新一輪融資計劃，不同年期的債息均扯高。

在市場等待經濟數據出爐前，美股受到物流業巨頭DHL（美：DHL）盈利指引不及市場預期，以及Zoom（美：ZM）下調營收預期等消息影響，美期開市前已偏軟。DHL及Zoom在昨晚11時30分，分別跌4.41%及1.06%。美股開盤後表現反覆，道指、標指及納指分別微跌0.01%、跌0.32%及跌0.4%。

觀望財政部再融資 美不同年期債息走高

同時投資者密切留意財政部新一輪再融資計劃具體內容，並料賣債規模更大。影響所及，1年期、10年期及30年期債息分別推高1.3個基點、6.6個基點及6.7個基點，分別達到5.41厘、4.031厘及4.077厘，孳息曲線因此上移。美匯指數升0.46，高見102.32。離岸人民幣則跌0.5%至7.1818。

英FCA要求9銀行解釋低存息或制裁

此外，路透社報道，英國金融行為監管局（FCA）向包括英國匯豐在內等9家當地銀行及房屋協會等提出要求，須在今年8月底之前，就部分儲蓄利率較低解釋原因，否則會受制裁。昨晚香港時間11時，巴克來（英：BARC）、萊斯（英：LLOY）及國民西敏（英：NWG）分別跌0.86%、1.39%及2.17%。

英國全國建築協會的數據進一步顯示，當地房價在7月份按年跌3.8%，較上個月的3.5%跌幅擴大，連續3個月創出2008、09年金融危機以來最快的跌幅。歐洲市場三大指數則見回軟，德國DAX、法國CAC及英國富時指數分別跌1.06%、1.21%及0.43%。

（綜合報道）

[國際金融]