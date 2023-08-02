moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

澳洲央行意外不加息 澳元兌美元跌1.4%

【明報專訊】澳洲央行昨天宣布維持指標利率在4.1厘不變，連續兩個月沒加息，與市場原本估計會加息0.25厘吹反風向。央行保持利率不變，有機會顯示加息周期接近尾聲，令澳元兌美元大跌1.4%至0.6626，而澳洲10年期國債收益率更暴跌12個基點至3.75厘。議息會議後，市場預計央行指標利率於今年10月或之前再升的機會由會議前的七成，大跌至四成。決定亦反映央行對聯邦儲備政策的謹慎態度；市場分析，央行較溫和的處理手法，反映央行加息周期接近尾聲的情况，令市場參與者的自信心有所提升，進一步打壓澳幣。

現時澳洲核心通脹率達6%，距離央行目標2至3%仍有距離。央行行長洛威（Philip Lowe）表示，面對失業率維持3.5%的極低位，以及消費者價格處於高位的情况下，將視乎相關數據，有可能需要進一步收緊貨幣政策，令通脹率在合理時間內恢復目標水平。洛威續稱，央行將密切觀察消費者支出、勞動力成本、相關商業調查和通脹利率，以數據分析為主要指導。

行長：或需進一步收緊幣策

央行預測，核心通脹率將於明年底跌至3.25%左右，至2025年底回到2%至3%目標範圍內，明年經濟將增長約1.75%，失業率於明年年底將上升至4.5%。洛威續稱，家庭消費和住宅投資相對疲軟，澳洲經濟正經歷一段低於趨勢增長的時期，預計這種情况將持續一段時間。

（綜合報道）

[國際金融]