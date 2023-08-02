澳洲央行意外不加息 澳元兌美元跌1.4%

現時澳洲核心通脹率達6%，距離央行目標2至3%仍有距離。央行行長洛威（Philip Lowe）表示，面對失業率維持3.5%的極低位，以及消費者價格處於高位的情况下，將視乎相關數據，有可能需要進一步收緊貨幣政策，令通脹率在合理時間內恢復目標水平。洛威續稱，央行將密切觀察消費者支出、勞動力成本、相關商業調查和通脹利率，以數據分析為主要指導。

行長：或需進一步收緊幣策

央行預測，核心通脹率將於明年底跌至3.25%左右，至2025年底回到2%至3%目標範圍內，明年經濟將增長約1.75%，失業率於明年年底將上升至4.5%。洛威續稱，家庭消費和住宅投資相對疲軟，澳洲經濟正經歷一段低於趨勢增長的時期，預計這種情况將持續一段時間。

（綜合報道）

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