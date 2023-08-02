徐風：信義系崩盤 突顯內地工業股風險

信義能源或需進一步集資

信義能源跌得最「甘」，除了收入及利潤表現不符預期，當內地經濟「復常」，工商住用電量理應更高時，但據其半年度業績披露，收入僅增加2.4%至12.9億元，純利更跌9%至5.67億元。更重要的是，市場對其資金周轉能力開始感到憂慮。信義能源在5月底「10供1」集資，共抽水超過16億元，但據業績數據顯示，截至6月底其現金及現金等價物僅得7.8億元，對比去年底仍有現金17.9億元，可以計算出信義能源在今年上半年，淨現金流出已高達26億元，每月現金流出超過4億元，代表目前公司的現金儲備僅可應付兩個月的開支，短期內或有進一步集資的需要，致投資者先沽為敬，引致股價急跌。

新能源企業的問題，在於大部分都需要政府補貼，但政府補貼卻因多項理由一直拖延，於是企業的應收金額愈來愈高。信義能源披露，截至今年上半年應收金額增加至接近42億元，較去年底的34億元多8億元，對比其5.67億元的純利，可以解讀為其所謂的盈利，就是一堆不知何時何日才會發放的補貼。

盈利靠政府補貼 不知何時發放

補貼不知何時發放，但企業營運卻需要資金，於是累積的銀行貸款金額愈來愈高。截至今年上半年，其長短期銀行貸款達52億元，較去年底的49億元略為增加，同時因利息上升導致財務開支由去年上半年約3300萬元，大幅增加至今年上半年接近1.2億元，進一步蠶食利潤及營運現金。

信義能源急跌，對母公司信義光能自然也有影響。另一個重要因素是，信義光能的本業太陽能玻璃，也因過去一兩年產能大幅增加，導致價格維持在較低的水平，即使收入增加超過25%至121億元，但純利反而倒跌27%至13.9億元。

投資者擔心出現營運風險

至於信義玻璃，管理層聲稱受浮法玻璃產品的平均售價下跌影響，致總收入跌7.5%，至126億元；純利則跌35%至21.5億元。不過，翻查《生意社》的數據，可以發現玻璃價格在4月份大幅上升，目前每平方米報價為21.73元人民幣，較去年同期仍有12.6%的升幅。當市場報價網站與管理層的說法有嚴重差異時，投資者也會擔心管理層未有將企業營運上的所有問題向外界披露，擔心出現營運風險而選擇離場觀望，同樣導致股價下滑。

中國公布的製造業採購經理人指數（PMI）已經連續4個月低於50水平，代表製造業景氣衰退，對工業股而言，產品價格下跌，營運工廠的成本則難以削減，導致純利會有更大幅度的下跌。投資者在業績期間選擇工業股時，必須小心行事。

[徐風 隨風投資]