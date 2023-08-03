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不要紙上談兵的營銷計劃

【Presented by：WAW Creation】我的工作，既有跟品牌和企業家合作，為他們的業務提供各種建議，其中包括營銷計劃，同時也有在大學教營銷課，可說是既包含實踐，也講求理論。然而實踐和理論與之間，往往存在不小差距，至少是心理上有這個差距，但我也深信它們是可以融合並存的。作為經常因為寫營銷計劃書而頭痛，或是執行計劃時遇到困難的Marketers，我認為Adam Earhart提出的五M營銷計劃法則極具參考價值。

Presented by：WAW Creation

從業務模型(Model)理清頭緒

一個成功的營銷計劃，首先要清楚了解相關的「業務模型」，我看見過太多犯了這個基本錯誤的計劃書。定義目標客戶的Persona、瞄準受眾，然後在編寫營銷計劃時審視每步是否符合這個客戶的Persona，這往往也是寫計劃書最易「脫軌」的一環。

研究市場(Market)洞悉客戶內心

每個Marketer大概對自己產品都有熟悉的領域了吧！但不要過於聚焦於產品本身，而是要從「市場」出發，深入研究市場，了解客戶的實際需要和喜惡，這會有助找出產品應該用哪個角度和方法去制定和傳播營銷訊息。

策劃一系列營銷訊息(Message)

不要只「列出」產品的功能，而是構思一系列不同的營銷訊息去針對客戶的喜惡，當中還要滿足資訊的渴求，也要回應情感的訴求。

在對的媒體(Media)說對的話

要有主要信息，但不可偷懶，以為一個Copy便可以「食通天」。不同平台或媒體有不同受眾，必須針對個別平台或媒體的特點制定不同的內容或訊息。這正正就是我經常收到Marketers求救，指在Instagram上搞不好User Engagement的關鍵。

優化營銷機器(Machine)

建立好和優化營銷過程和漏斗(Funnel)，可進一步考慮自動化，我看好未來AI應用為這一環帶來巨大的改進。

不要期望這是一次性任務，營銷計劃是一個策略藍圖，隨着時間的推移需要不斷演變和優化。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com