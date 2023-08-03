「ATM」急回 恒指挫493點失守二萬

80隻藍籌75隻下跌

惠譽下調美國信用評級，拖累道指期貨跌逾百點，昨日恒指低開108點後跌幅曾收窄至30點，但人民幣匯價轉弱，加上日前大升的科技股急回，大市沽壓驟增，午後曾插535點，最終收市跌493點或2.5%；科指收報4388點，跌149點或3.29%。北水雖然繼續淨流入，但金額降至只有4.02億元，南水北上則見淨流出50.19億元人民幣，終止連續6日流入。昨日亞洲主要股市齊挫，日經便跌了2.3%（見表）。

國家網信辦擬加強對未成年人的網絡保護，限制未成年人用戶手機使用時間，科技股全線向下，騰訊控股（0700）跌近3%、網易（9999）跌近2%；近期被受追捧的新能源汽車股亦成跌市重災區，小鵬（9868）急挫14.6%、摩根士丹利預料短期會上升的蔚來（9866）亦跌逾7%。

日前公布次季業績理想的匯控績後股價回吐3%、恒生銀行（0011）更跌逾4%，友邦跌2.5%；人行要求銀行下調存量房貸利率，內房股受壓，招商銀行（3968）跌近3%，建設銀行（0939）跌逾3%；碧桂園服務（6098）擬回購股份炒高近15%，為最大升幅藍籌。

分析：守穩19300點有望續升

阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，亞洲股市對惠譽下調美國信用評級反應過敏，跌幅較道指期貨更大，認為周一升市兼升穿250天線，成交破1800億元，似有外資流入，昨日跌市仍企穩250天線，且成交只約1100億元，技術上走勢仍佳；第一上海首席策略師葉尚志亦指出，港股昨日雖然進一步整固回吐，但是從7月開始的轉強態勢未變，後市仍保持反覆向上勢頭，只要恒指守穩19,300點，上望目標可達20,200至21,000點。