稱內地房地產黃金時期已過

內房方面，被問到對市場呼籲救樓市的看法時，洪灝形容該想法「是可笑的」。他認為中國樓市最大的問題，是在於內房樓價上升太多年，令普遍人產生內房樓價「只漲不能跌」的想法，導致所有人槓桿去買。他續指，房地產黃金時期肯定是已經過去，若期待像過去20年般高歌猛進地發展是不切實際的，而「只漲不能跌」的想法愈根深柢固，就會對中國經濟長期預期產生更大阻力，甚至令房地產泡沫愈變愈大。另外，他認同放寬一、二線城市的限購限售政策以及戶籍政策，以增加樓市的購買力，認為相關政策能令樓市更加健康地在市場力量的調節下自發地調整。

A股方面，有人認為外圍主要市場都牛氣十足，A股表現相較萎靡，洪灝認為擁有此想法的人，是從今年初開始計算，而令他們認為A股表現未如理想，但正確的計算方法應是從去年10月底的低點計算。事實上，從去年10月底至今，A股回升約400點，港股亦回升約5000點。另外，他看好A股科技、農業、生物化學及生物製藥板塊。