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高盛大摩唱好匯控 調高目標價

【明報專訊】匯豐控股（0005）周二出爐業績好過市場預期，多家大行調升其目標價。高盛將匯控目標價由80元調高至84元，維持買入評級，相信今年盈利將有望高於該行原先的預期。摩根士丹利亦將匯控目標價由67.5元升至72.2元，維持增持評級，認為其普通股權一級資本比率符合預期，並同時宣布再次進行20億美元的回購計劃，市場對其抱有高度期望，料股價反應良好。

高盛上調今年派息預測11%

高盛發表報告指出，匯控第二季業績表現強勁，收入高於市場預期，並上調淨利息收益指引，因此調升2023至2026年的盈利預測。雖然匯控上半年資本狀况略遜預期，普通股權一級資本比率為14.7%，低於市場預期，但匯控將全年淨利息收入指引上調至逾350億美元，有望今年起將有形股本回報率目標由12%上升至15%，派息率達50%。高盛同時將2023至2026年每股盈利預測上調10%、4%、5%及7%，派息預測上調11%、9%、7%及5%。

花旗報告則指出，匯控季內稅前溢利較市場預期高出12%，收入較預期高出6%，成本開支及減值撥備亦符合預期。花旗認為，股息和額外回購金額符合預期，並給予今明兩年有形股東回報達15%的指引，預料該行前景樂觀，並處於正面催化過程，將其英國股份目標價由6.46英鎊上調至7.7英鎊，並給予買入評級。