蘇澤光料機場客量明年底全恢復 指支援設施完工後 吞吐量看升五成

明報記者 黃志偉

IATA總幹事沃爾什（Willie Walsh）於論壇討論環節時表示，全球航空業均面對供應鏈和人力短缺問題，以致飛機零部件運送和新飛機交付延遲。由於有不少供應商於疫情期間縮減規模，認為供應鏈問題仍會維持幾年。IATA上月剛公布，調整對本港航空業客運量復蘇的預測，料2024年底可回復至疫前水平，意見與蘇澤光昨天所指不謀而合。

國泰：努力增機位供應量應付高票價

出席同一場合的國泰（0293）行政總裁林紹波指，供應鏈和人力短缺問題阻礙本港航空業恢復速度，包括限制熱門航線供應。但他強調該情况僅屬於短暫。他續指，旗下廉航香港快運（HK Express）運力已超疫情前。

對於機票價格高企情况，林紹波解釋，價格高企基於供不應求，其他地區亦同樣存在高價票，國泰正努力增加供應量，並目標是今年底前恢復客運力至疫情前七成水平，明年則完全復蘇。林預期，當供求更加平衡，票價將回到較正常水平。

Willie Walsh補充，據早前協會分析，發現普遍機票價格升幅與通脹走勢相若，指飛機燃油成本升幅曾遠高於油價，預計今年航空業僅錄得1.2%盈利率，屬於很低水平。

至於全球零碳排放趨勢，Willie Walsh認為，航空公司於2050年達成零碳排放目標是「合理但很大挑戰」，指航空公司為飛機更換可持續燃料，其每單位成本比普通燃料貴至少兩倍，故需要政府加大支持，讓新能源價格逐漸變得便宜。林紹波補充，現時可持續燃料供不應求，令其成本高昂，因此需要政府、部分能源行業支持。