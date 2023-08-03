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HKT多賺2%派32.05仙 看好漫遊收入續增長

【明報專訊】香港電訊（6823，HKT）公布截至6月底中期業績，純利按年升2.2%至19.52億元；EBITDA總計按年升3%至60.09億元；每股基本盈利25.77仙，每股合訂單位中期分派32.05仙，按年增2.2%。香港電訊董事總經理許漢卿稱漫遊收益上半年大幅反彈，隨下半年更多訪港旅客，有助帶動業務增長，料勢頭將持續至明年。

期內，總收益按年升1.5%至164億元；撇除流動通訊產品銷售，總收益按年升2.55%至152.47億元。許漢卿表示，6月漫遊用戶數目及個人出境漫遊的收益已超過2019年疫情前水平，而總漫遊收益回升至疫情前八成。她預期，下半年更多旅客來港，將帶動業務增長，甚至持續至明年。

至於資本開支方面，財務總裁潘智豪預計，集團已完成鋪設全港5G網絡，往後支出主要是提升數據容量，以及增強室內覆蓋；而且其開支金額較細，相信未來幾年有空間再降資本開支。至於收費電視服務，由於從市場整固中獲取新客戶群，特別是在商業客戶，用戶量按年增3.63%至142.8萬，收益按年增加0.17%至12.05億元。

拆息升 融資成本急漲48%

另外，集團的融資成本受拆息上升而急升47.53%至9.25億元。截至6月底，集團負債中定息與浮息的比率為55：45。被問到會否調整公司定息和浮息比例以應對利率上調影響，許漢卿認為目前息率已達最高點，難以再作定息，但會視乎實際情况而決定調整與否。潘智豪就公司債務結構強調，今年至明年未有即時融資需要，指現時債務平均期限為4年。翻查過往業績，該集團去年底定息與浮息比例為60：40，實際利率亦由去年底的3厘上升至今年6月底的3.77厘。值得留意是，公司於2025年後將步入還款高峰期，2025年2027年期間，銀行借貸和到期債券合共需要約38.48億美元（約300億港元﹚。