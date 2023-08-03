匯率累長建少賺4% 電能純利升3% 中期息0.78元

明報記者 陳偉燊

市場原先估計，長建的基建投資之銷售及利息收入達34.1億元，但是最新中期業績只有31.8億元，較市場預期為少。昨日公布業績前，長建及電能的股價俱跟隨市場下跌，兩者股價分別跌2.8%及2.3%。

基建銷售及利息收入少預期

期內長建的英國基建業務，受到UK Power Networks規管重設、英鎊兌港元匯率疲弱，及通脹高企導致財務費用上升等負面因素影響，溢利貢獻按年跌5%，只有15.92億元。澳洲的基建業務則面對Australian Gas Networks及Multinet Gas規管重設影響，以及澳元兌港元匯率疲弱等因素拖累，溢利貢獻按年跌18%至8.26億元。

旗下電能實業溢利按年增長3%至10.66億元。其持有120.53億元現金，較去年底減少33.2%，但是負債半年內亦減少9.2%至256.07億元，負債淨額對總資本淨額比率為9%，具備充裕財務資源物色新增長機遇。主席李澤鉅表示，集團尋求擴展業務版圖之同時，不會抱志在必得的心態。

至於電能，在英國及澳洲的業務同樣面對長建遇到的規管重設及匯率問題，因此期內從英、澳所獲的溢利貢獻分別只有13.98億元及5.88億元，按年減少2.44%及16.84%。其持股33.37%的港燈（2638）則提供3.28億元溢利貢獻，按年增長10.06%。

在財務方面，截至6月底電能手持現金及銀行存款仍有39.07億元，較去年底減少33.71%；集團仍處淨持現金狀態、有6.38億元，較去年底減少76%。

主席霍建寧表示，未來數月將專注為英國及澳洲受到規管重設影響的相關業務訂立適當的優化策略，以推動持續穩步發展，同時將繼續在世界各地尋求符合既定準則的適當投資機遇。