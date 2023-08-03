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Adobe：95%受訪者料AI增工作品質

【明報專訊】人工智能（AI）近年成為市場熱話，Adobe發表《數碼體驗未來趨勢報告》，在新興的生成式人工智能（Generative AI）技術方面，95%受訪者預期生成式人工智能將有助提高工作品質和數量，91%認為可以增強創造力和協助觸及更多合適的客戶，89%認為有助加強個人化客戶體驗，以及90%認為可辨識新的受眾和客戶旅程。

91%認為可增創造力

報告指60%受訪者表示人工智能有助於他們的工作，其中有16%以「奇蹟」形容人工智能。另外，58%亞太地區受訪者在未來兩年內以網購作為他們的首選方式，比例遠超美國、歐洲、中東和非洲；82%的亞太區消費者希望透過虛擬或擴增實境（AR）檢視產品，74%受訪者希望品牌提供沉浸式與虛擬世界的全新互動方式。

Adobe香港及台灣地區總監陳育明表示， 公司新發布的客戶體驗管理解決方案Adobe Experience Cloud中的生成式人工智能革新，包括擁有自然語言查詢和智慧型文字說明的Customer Journey Analytics、Marketo動態聊天互動功能等，協助企業提高生產力並實現個性化客戶體驗。陳續指，現時香港有多個大企業對產品有興趣，客戶涵蓋多個行業，包括金融服務、酒店、零售等。上述報告訪問了1.3萬名消費者和4250位營銷和客戶體驗專業人士，概述了革命性技術對消費者和企業的廣泛影響，指出網上生活、工作和消費的新領域。