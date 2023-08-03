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美「小非農」增32萬 超預期 私企加薪6%逾年半最少 通脹壓力降

【明報專訊】美國就業市場數據出乎意料強勁。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在7月增長32.4萬個，雖較6月向下修訂至45.5萬個的增幅有所回落，但仍遠高於分析師預期的18.9萬個。酒店、餐廳、酒吧等休旅行業的就業職位領漲，增幅達20.1萬個。雖然招聘活動較預期活躍，但薪酬增長有所放緩。ADP數據顯示，美國7月私人企業薪酬按年增長6.2%，是2021年11月以來最低增幅，反映通脹壓力正在降溫。

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，美國經濟表現較預期好，穩健的就業市場繼續為家庭開支帶來支持。薪酬增長繼續放慢，緩和了潛在的通脹壓力，且沒有引起廣泛的失業。不過國際評級機構惠譽將美國的AAA信用評級下調至AA+，影響到市場情緒。

美財政部下周售千億美元長債

在惠譽下調美國評級後，美國財政部仍提高發債規模，宣布將在下周出售價值1030億美元的長期債務，美國10年期國債孳息率昨晚升穿4.1厘，創去年11月以來高位。對利率敏感的科技股板塊受壓，以科技股為主的納指早段跌約2%。道指早段跌近300點，標普500指數跌逾1%。泛歐Stoxx 600指數午夜前跌逾1%。

美國晶片大廠超微半導體（美：AMD）次季的銷售額和利潤均超出分析師預期，且其AMD加速器（為人工智能軟件開發的處理器）正吸引更多客戶的興趣，使其與AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）的競爭加劇。

AMD的樂觀前景曾推動該股在周二盤後交易升約4%，不過昨早段仍要隨晶片及科技股板塊下滑，其股價早段跌幅達5%；Nvidia跌逾3%。蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Meta（美：META）、Tesla（美：TSLA）早段跌逾1%。不過上季在中國的可比銷售額急增46%的星巴克（美：SBUX），股價早段升逾2%。

資金避險 美匯升至3周高位

美國股債下跌之際，資金購入美元避險，美匯指數昨晚升至102.7，是3周高位。美國原油庫存處於1月以來最低水平，迹象顯示油組與盟友（OPEC+）減產令全球油市供應趨緊。不過部分市場人士趁油價處於接近4月的高位獲利，國際油價午夜前跌約2%。

（綜合報道）

[國際金融]