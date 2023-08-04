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長和半年少賺41% 減派息一成 利息支出增兩成 預告下半年度重啟回購

【明報專訊】長和（0001）受到美元強勢、財務成本上升、歐洲電訊業生產成本上漲、欠缺一次過出售收益，以及油氣企業Cenovus貢獻減少等多項因素夾擊，昨日公布的上半年股東應佔溢利按年減少41%至112.08億元；除息稅、折舊、攤銷前盈利（EBITDA）亦按年減少13.3%，至611.51億元（見表）。集團每股派中期息0.756元，按年減少10%，為2020年中期及全年業績接連減派息後，首度減少派息。

明報記者 陳偉燊

長和的中期每股盈利2.93元，比證券界預期的3.66元少。集團期內利息支出及其他融資成本按年增加21.1%至117.35億元。加權平均債務成本為2.9%，按年增加1.1個百分點，集團財務董事兼副董事總經理陸法蘭在分析員會議上稱，在息口長期高企下，集團的定息及浮息債務比重各佔70%及30%，因此加息只帶來漸進的影響。另期內沒有如去年同期的印尼電訊業務合併等帶來的62.45億元盈利進帳收益。

瑞銀料券商將調低盈利預測

瑞銀發表報告指出，長和的中期盈利低過市場預期，料會對股價有負面影響，並預期證券界對長和的盈利預測會調低。

零售EBITDA升9.4% 表現最好

按業務劃分，只有零售業務及財務投資部門的EBITDA分別按年增長9.4%及8.9%。其餘港口及電訊部門則錄得明顯跌幅，港口的EBITDA按年跌18.5%；和記電訊亞洲的EBITDA大跌69.6%；歐洲及港澳為主的CK Hutchison Group Telecom之EBITDA亦跌16.2%。

以地區而言，內地及本港攤佔EBITDA佔整體業務8%，按年減少1個百分點。

李澤鉅：多元化助應付風浪

主席李澤鉅表示：「集團的多元化業務讓我們有能力應付逆境和風浪，業務多元化使我們能夠在周期性的波動中維持穩定的財務表現。雞蛋勿全放同一個籃子裏。」他又稱，上半年度主要着力投資埃及港口及增開300間店鋪。貨櫃碼頭業務受到歐美去庫存及內地製造業活動影響，吞吐量欠佳，預期全年尚可持平。同時集團會在下半年伺機恢復回購，他更強調，長和無意減持Cenovus。

在電訊業務方面，集團聯席董事總經理霍建寧指出，旗下3英國及Vodafone英國業務合併，需要和當地反壟斷監管機構CMA去溝通，相信合併對消費者、行業競爭及英國皆有利。電訊業務的資本投入高峰期已過，他預期下半年的資本開支繼續減少。同時集團已經在較早前調整電訊服務價格，只是效益會滯後。至於零售業務方面，副董事總經理黎啟明稱，隨着歐洲業務表現強勁，加上內地市場正在復蘇中，他們今年的目標是增加1000間店舖，內地佔超過300間。