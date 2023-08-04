受累加息 電盈虧損擴至4.86億

Viu TV EBITDA升半成

期內綜合EBITDA按年升2.29%至56.31億元（見表），其中OTT業務和免費電視及相關業務（Viu TV）升幅最明顯。免費電視期內收入按年升1%至3.9億元。電盈形容其廣告收益穩定，以及隨着旗下藝人參與更多電影、音樂及代言機會，令藝人管理及活動相關收益增加，加上節省宣傳及推廣開支，帶動業務EBTIDA按年升半成。

OTT業務方面，許漢卿表示，Viu於東南亞地區具領導地位，每月活躍用戶數量按年增8%至6550萬個，其中印尼和南非數量增幅尤其顯着。她又稱，受惠集團付費策略，以及與馬來西亞Astro和南非Shoprite等伙伴建立新分銷合作伙伴關係，截至6月底止，Viu付費用戶按年增加21%至1100萬個。

今年6月電盈旗下OTT業務Viu獲得Canal+垂青，分階段向Viu注資3億美元。許漢卿稱，雙方將透過內容製作、全球IP及分銷網絡方面的合作，擴大Viu市場覆蓋率，加速用戶群、參與度和商業化增長。

融資成本增六成至11.53億

由於利率高企令拆息上升，集團融資成本按年增六成至11.53億元，以致虧損擴大。電盈投資者關係總監王志端表示，集團目前浮息及固定利率債務比例約為50比50，實際利率約3.9厘，而平均債務期限約4年。去年底，集團的浮息及固定利率比例為40比60，實際利率約3厘。電盈將於2025年踏入債務還款高峰期，屆時到期債券涉及金額達5.13億美元（約40.04億港元）債券。