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港PMI今年首收縮 反映私營經濟縮減

【明報專訊】標普公布，7月份香港採購經理數（PMI）報49.4（見圖），按月下降0.9，為今年首次落入收縮區間，作為前瞻經濟指數，數據反映本港私營經濟今年首次縮減經營活動。標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan指出，經濟重啟以來推動本港私營企業增長的動力，似乎已在下半年初段耗盡。除整體經營環境轉差，價格壓力再度升溫，很可能進一步抑壓商業信心，影響未來數月市場對服務和商品的需求。

標普：經濟重啟動力似耗盡

各個PMI主要組成分類指數中，拖累PMI下跌最多的是產出指數，7月份為49.6，按月下降2.5，其次為就業指數按月跌2.7至46.9，新訂單指數亦跌1.3，跌至49.4的收縮區間。

標普報告指出，因經濟疲弱，本港企業訂單減少，是為7個月以來首次減產，按行業分類則以製造業首當其衝，不過新增訂單與產品的跌幅都較為輕微，經營活動只略為放緩。同時企業來自海外和中國內地的新增訂單量，因為旅遊復常而繼續保持今年以來的增長，因此經營活動的整體跌幅，仍然屬於溫和。

不過市場需求重現收縮，令企業經營信心降低，樂觀程度下降至8個月來最低，冲淡了對經濟好轉的期待。展望下半年，報告指香港私人企業面臨的成本壓力與日俱增，原材料、運輸成本、員工薪酬同時上升，令整體投入成本顯著飈升。因此有企業已加價將成本轉給客戶，價格上升比上月加快，高於一年以來平均水平。