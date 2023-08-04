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7月財新服務業PMI見54.1 勝預期

【明報專訊】財新公布7月中國服務業經營活動指數（PMI）報54.1，好過市場預期的52.4，連續7個月處於擴張區間，惟低於前6個月的平均值55.5，7月PMI按月微升0.2，與官方非製造業PMI連跌4個月的走勢相反。報告指出，內地服務業在第三季初表現強勁，經營活動普遍健康擴張。新業務總量明顯加速增長，推動企業連續第6個月增加聘用。不過展望未來12個月的經營前景，服務業的樂觀度略有回落，整體經營信心降至去年11月後的最低。

報告指，經濟活動進一步明顯擴張，動力來自新接業務總量在7月加速上升，企業普遍反映市况轉強，客戶增加帶動新訂單，雖然出口訂單減少但銷售總量仍加速增長。業務需求上升亦帶動企業增加員工需要，雖然增幅溫和但為4個月以來最顯著上升。當月服務業對未來12個月的經營活動前景表示繼續樂觀，不過樂觀度降至長期均值以下、為8個月新低，不少企業預期未來一年本地和海外經濟好轉，但一些企業對全球經濟疲弱有憂慮。

分析：優先寬鬆財政政策

財新智庫高級經濟學家王喆表示，雖然6月工業和投資數據有一定復蘇迹象，但宏觀景氣低、經濟下行壓力大仍是不爭事實，保就業、穩預期、增加居民收入仍是政策的重點，目前貨幣政策提振供給方面的效果有限，針對需求的寬鬆財政政策應為更優先的選項。