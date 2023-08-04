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惠譽降美長期主權評級 匯豐私銀：對美債沒實質影響

【明報專訊】惠譽周二（1日）將美國長期主權評級，由最高級的「AAA」下一級至「AA+」，為繼2011年標準普爾後再有評級機構下調美國評級，帶動周三美國和香港等地股債下跌。不過，匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華認為，其實自標普下調評級後，不少基金將國債從評級要求分開，因此再無強制沽出的情况，加上惠譽提出理據皆已為市場所知，認為對美債不會有實質的影響，相信下調評級帶來心理影響較大，有資金借消息沽出美港股票獲利。

2011年市場未曾經歷美債被降調級，當時部分基金的投資授權要求需持AAA級債券而要強制沽售，不過何偉華表示，多年來不少基金已將投資授權，持有國債不受或AAA評級要求影響，而且美債是流動性最好的資產，美元也是最主要儲備貨幣，不少基金需要持有，因此不擔心今次降級會觸發強制出售的沽壓。

有意見指美國主權降評級，美國企業評級因不得高於主權評級也要下調，何偉華指出，惠譽已說明美國的國家評級上限（country ceiling）仍為AAA，即優質美國企業也可獲得AAA評級，因此整體而言，今次惠譽下調評級不見有實質影響。

美長債孳息率連升3日 撲9個月高

美國長年期國債孳息率連續第三日上升，截至下午10時，10年期債息報4.183厘，見近9個月新高，3日累升0.218厘。何偉華表示，沒有因事件改變下半年看好美股和美債的觀點，2年和10年期債息料至年底可回落至3.5厘和3厘，因長債債息回落，對債價上升敏感性較佳，因此最為看好5年期至7年期債券。

景順環球首席市場策略師Kristina Hooper認為，事件不太可能產生任何重大長期影響，雖然惠譽預期未來3年美國財政狀况會不斷惡化，政府總體債務負擔高企，即使債務佔美國GDP比重相當高，但佔美國政府資產比重不足為慮。事實上，市場多年來一直擔心美國政府債務水平，但過去30年美國債息一直低企，而且股市錄得顯著升幅。