惠譽降美長期主權評級 匯豐私銀：對美債沒實質影響

2011年市場未曾經歷美債被降調級，當時部分基金的投資授權要求需持AAA級債券而要強制沽售，不過何偉華表示，多年來不少基金已將投資授權，持有國債不受或AAA評級要求影響，而且美債是流動性最好的資產，美元也是最主要儲備貨幣，不少基金需要持有，因此不擔心今次降級會觸發強制出售的沽壓。

有意見指美國主權降評級，美國企業評級因不得高於主權評級也要下調，何偉華指出，惠譽已說明美國的國家評級上限（country ceiling）仍為AAA，即優質美國企業也可獲得AAA評級，因此整體而言，今次惠譽下調評級不見有實質影響。

美長債孳息率連升3日 撲9個月高

美國長年期國債孳息率連續第三日上升，截至下午10時，10年期債息報4.183厘，見近9個月新高，3日累升0.218厘。何偉華表示，沒有因事件改變下半年看好美股和美債的觀點，2年和10年期債息料至年底可回落至3.5厘和3厘，因長債債息回落，對債價上升敏感性較佳，因此最為看好5年期至7年期債券。

景順環球首席市場策略師Kristina Hooper認為，事件不太可能產生任何重大長期影響，雖然惠譽預期未來3年美國財政狀况會不斷惡化，政府總體債務負擔高企，即使債務佔美國GDP比重相當高，但佔美國政府資產比重不足為慮。事實上，市場多年來一直擔心美國政府債務水平，但過去30年美國債息一直低企，而且股市錄得顯著升幅。