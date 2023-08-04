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大酒店上半年收入升近五成 次季平均房租倍升

【明報專訊】大酒店（0045）昨公布中期業績，截至本年6月底止半年綜合收入為24.45億元，按年增加47%；純利9400萬元，倒退三成，若撇除非經常開支及投資公允值變動損益後基本盈利為2500萬元，扭虧為盈，去年同期基本虧損為2.54億元。大酒店行政總裁郭敬文表示，相比於本港於2019年的示威活動及2020至2022年爆發新冠疫情之前的時期，集團財務業績仍未達到可視為正常的水平。

行政總裁：對比2019年前 未達正常水平

不過，郭敬文對香港經濟表示樂觀，加上下半年度普遍為本港旅遊業旺季，香港作為旅遊熱點仍有很大吸引力，對酒店下半年度業績抱持「稍為樂觀」的態度。

最新營運數據方面，旗下香港半島酒店第二季度平均可出租客房收入按年升2.6倍至2655元；平均房租由去年第二季3013元，升約1倍至6097元；截至今年6月底香港客房數目為300間，出租率由去年同期的24%升至今年次季的44%；郭指出，數據相比以往暑期旺季的六成至七成仍有距離。

此外，酒店上半年整體收入為4.72億元，按年增加72%；出租率升24個百分點，平均房租升76%；平均可出租客房收入更升逾3.3倍。郭續稱，隨着中國內地與本港於3月恢復通關，業務表現有所回升。但由於航班班次數量有限，飛機票價高昂以及持續實施的旅遊警示，美歐長途旅遊市場恢復較預期緩慢。