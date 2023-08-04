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美長債息曾見9個月新高 ISM非製造業指數遜預期 升幅稍收窄

【明報專訊】惠譽意外下調美國信用評級，加上美國政府提高發債規模，為美國國債價格帶來下行壓力。美國10年期國債孳息率昨晚升穿4.19厘，刷新9個月高位。美國30年期國債孳息率升穿4.3厘，是去年11月以來首次。不過在美國供應管理協會（ISM）公布的非製造業數據比預期弱後，債息升幅略為收窄。以科技股為主的納指，午夜前輕微回升。不過晶片大廠高通（美：QCOM）受手機晶片需求疲軟影響，第三財季收入及第四財季指引均遜於預期，股價午夜前挫一成。

美國7月ISM非製造業指數，由53.9下滑至52.7，雖連續7個月處於擴張水平，但擴張幅度略低於分析師預期。ISM的就業數據顯示，招聘活動轉弱。商業活動和新訂單的增長有所放緩。不過訂單積壓自二月以來首次擴大，出口增長穩健。

昨公布的其他數據顯示，美國經濟維持擴張勢頭。第二季衡量非農企業工人每小時產出的生產率，按季折合成年率增長3.7%，從第一季1.2%跌幅顯著反彈，升幅遠高於分析師預期的2%。此外，美國次季的勞動力成本增長有所放緩，美國企業為每小時產出所支付的薪資，在第一季按季折合成年率增長3.3%後，次季升幅回落至1.6%。

里士滿行長：美經濟有望「軟着陸」

美國上周首次申領失業救濟人數微增至22.7萬人，維持於今年以來較低的水平。明年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）昨表示，美國經濟有望實現「軟着陸」，並認為惠譽下調美國評級，對美聯儲沒有影響。

面對美國信評被下調，「股神」巴菲特昨為美國國債保駕護航，強調這並非需要擔心的事。他向CNBC透露，其投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）上周一購入價值100億美元的美國國債，本周一又購入價值100億美元的美國國債，「下周一的唯一問題，就是我們到底花100億美元購買3個月期，還是6個月期的美國國庫券」。

阿克曼：沽空30年期美國國債贏面高

惠譽預計，美國政府未來3年財政將會惡化，債務不斷增加，以及治理水平受損，故下調美國信評。巴菲特表示，這些擔憂也有道理，他並不同意聯邦政府的所有做法，但這不足以改變他對美國國債和美元的看法。他強調美元是國際儲備貨幣，這是每人也知道的。

另一方面，對冲基金大佬阿克曼（Bill Ackman）透露，正沽空30年期美國國債，以對冲通脹持續高於3%對股市的影響，並認為這是贏面很高的押注。

他表示，這些沽空交易是透過購買期權來操作，並非直接沽空債券。他預期美國通脹長遠可能處於3%，而非2%的目標水平，因此30年期美國國債或於短期內升至5.5厘。

（綜合報道）

[國際金融]