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英倫銀行加息1/4厘 委員會立場趨分裂

【明報專訊】英倫銀行昨將基準利率由5厘上調至5.25厘，是2008年4月以來的15年高位。英倫銀行的貨幣政策委員會以6票對3票的多數票，通過加息0.25厘的決定。其中兩名委員傾向加息半厘，一名委員傾向利率維持在5厘不變，反映委員會的立場趨於分裂。不過由於英國通脹增長放慢，市場此前已預期加息幅度會由半厘收窄至0.25厘。

重申倘通脹持續 將進一步加息

英倫銀行昨重申，若通脹壓力持續，將進一步加息。英倫銀行另強調，即使完成加息，貨幣政策仍將在「足夠長」的時間內，保持足夠的限制水平，使通脹中期內恢復到2%的目標。

英國6月通脹按年升幅，由5月的8.7%，顯著回落至7.9%。英倫銀行預期，今年底通脹率將回落至5%以下，原因是能源價格下降，以及食品等價格升幅收窄。不過該央行最新預期，通脹可能要至2025年次季才回落至2%的目標，較5月時的預測延遲一季。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，由於薪酬增長速度顯著高於央行此前的預測，預示高通脹的連鎖效應，需更長時間才能消退，強調要猜測減息時機為時尚早。

英鎊兌美元跌至1.26水平

英倫銀行預期，今明兩年GDP按年僅增0.5%，2025年的增幅更將放慢至0.25%。不過該央行預期，英國不會經濟衰退，但仍會面臨經濟收縮的風險。英倫銀行的預測，是基於市場對利率水平的預期。市場預期，英倫銀行的基準利率峰值將略高於6厘，未來3年的平均利率將略低於5.5厘。

巴克萊外匯策略師Lefteris Farmakis指出，美國以外的經濟體表現相對疲弱，使美元兌其他貨幣維持高位。英倫銀行的議息聲明公布後，英鎊兌美元跌至1.26水平，是6月底以來最低。

（綜合報道）

[國際金融]