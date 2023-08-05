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匯豐加理財客定存息 3個月享3.5厘 拆息高企 中銀渣打4.1厘定存誘高端客

【明報專訊】美國上月底加息後，本港拆息多次突破高位，1個月拆息曾高見5.43厘，創16年新高，銀行亦相繼調升定存息。昨日拆息雖稍見回落，大行龍頭匯豐銀行終出手加定存息，上調理財客戶3個月及6個月存息0.2厘，分別升至3.5厘及3.6厘。分析認為，拆息短期波動仍大，不排除再度抽高，不過中小行過去一段時間超前加存息，預料跟隨大行再加空間有限。

明報記者 鄺海盈

昨日港元拆息全線向下，與樓按相關的1個月拆息連跌兩日，跌10.1點子（100點子等於1厘）至5.25958厘；隔夜拆息跌52.64點子至4.37429厘；3個月拆息跌5.3點子至5.34244厘；6個月拆息跌4.39點子至5.38619厘；12個月拆息跌1.35點子至5.51607厘。

1個月拆息連跌兩日

仍見5.25958厘

匯豐日前將尚玉及卓越理財客戶的3個月及6個月存息上調至3.5厘（見表）及3.6厘，一般客戶及匯豐One則分別維持3.3厘及3.4厘。早前有報道指，匯豐為個別特選大戶提供最高6個月存息5.21厘，3個月亦有5.15厘，起存額僅為50萬元。匯控（0005）最新披露的財報顯示，截至今年第二季末，匯控香港存款量按年跌2.64%或140億美元，匯豐香港支票及活期存款佔比（CASA）則由去年底的82%跌至75%。分析相信匯豐加存息挽留存款壓力漸增。

目前四大銀行中，門檻最低的恒生提供3個月存息4.1厘，起存額僅1萬元，客戶需透過網上辦理；中銀及渣打亦提供3個月存息4.1厘，惟起存額分別為50萬元及200萬元，或需為渣打的優先私人理財客戶。中小行方面，工銀亞洲為新客戶提供3個月最高4.6厘存息，起存額為10萬元。虛擬銀行平安壹賬通亦提供4.2厘存息，起存額為100元；Mox近日亦上調6個月及12個月存息，當中12個月升至最高4.4厘。

存款量按年跌2.64%

匯豐加存息壓力漸增

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，由於月結剛過，上市公司派息亦大致完成，令拆息有所回落。不過，下周銀債認購期結束，相信市場上有數百億資金被鎖定，屆時拆息再有抽高可能，待資金回籠後或見回落，預料拆息仍處於4厘以上水平。

分析：拆息有所回落

中小行未必再進取加息

本港上月跟隨美國加息，林俊泓認為今次大行出手加定存息，反應較慢以及偏離市場。由於大部分中小行已經上調存息，貼近市場利率變化，預料今次未會因大行出手而再有更進取加息。