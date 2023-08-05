港管理資產31萬億跌14% 去年淨資金流入880億

港註冊基金資產規模

去年第3季以來反彈15%

報告表示，自2022年下半年以來，本港的數據呈現見底復蘇的迹象。在香港註冊成立的基金的管理資產規模由2022年第三季的水平反彈15%，至今年6月底錄1.3萬億元。由去年第四季起計至今年第二季，3個季度錄得690億元的淨資金流入，較前3個季度的170億元的淨資金流入增長逾300%。長期而言，香港資產及財富管理業務的管理資產規模在過去十年錄得143%的升幅。

截至去年底，在香港註冊成立的證監會認可基金數目按年上升5%至911隻。當中，受證監會認可ESG基金增至177隻，按年增加86%，有關管理資產總值上升8%至11,090億元。

證監蔡鳳儀：

行業展現出韌力

報告續指出，非香港投資者仍是資產及財富管理業務的主要資金來源，佔所管理資產的64%。而內地相關持牌法團及註冊機構的資產及財富管理業務的管理資產按年增長1%至2.56萬億元，並錄得1,320億元的淨資金流入。

此外，本港資產及財富管理業務的從業員微增319人至54,322人，當中進行資產管理及相關輔助職能的從業員比例由38%增至43%，此類從業員的人數增加12%至23,107人。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，最新的調查顯示，儘管2022年面對嚴峻挑戰，但資產及財富管理行業展現出韌力。證監會將繼續致力將香港打造成提供全方位服務的國際資產及財富管理中心，以及基金的首選註冊地。