港股終止三連跌 中資券商內險熱炒 內地降股票結算備付金 官媒撐減印花稅

明報記者 陳偉燊

內地近期頻放出利好信號，已經連跌三天的港股在低位也重獲支持，同時間多個內地行業板塊表現也見借官媒消息而做好，中資證券商明顯受惠，中洲證券（1375）及中信証券（6030）股價分別升4.8%及3%。內險股亦見抽高，眾安（6060）、中國人壽（2628）及平保（2318）則分別升2.8%、2.1%及1.7%。

二線內房受捧 碧桂園倒跌1.4%

近期股價持續受壓的內房股早段衝高，收市仍錄升幅的多為二線內房股如中國新城鎮（1278）及中駿（1966），分別大升10.9%及7.8%。藍籌中，龍湖（0960）收市仍保住近2%升幅，內房碧桂園（2007）倒跌近1.4%。長實（1113）減價售樓消息一出，則震散香港地產股，主角長實跌價0.1%，新地（0016）、新世界（0017）及恒隆地產（0101）則分別跌2.7%、2.1%及近2%。

北水趁升市走資 淨流出57億

重磅科網股雖較早段高位回落，收市仍普遍上升。京東（9618）、美團（3690）及阿里巴巴（9988）分別升3.1%、2.7%及2.2%。在升市同時，「北水」則再錄淨流出近57.37億元，當中以盈富基金（2800）、恒生中國企業ETF（2828）淨流出43.15億元及30.74億元並佔最多，反而龍湖獲淨流入近2億元並佔最多。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股在跌至低位承接力較前好些，成交額亦超過1140億元，比過往日均水平為高。由於市場內選擇甚多，因此明顯見到投資者避免沾手表現欠佳的香港地產股。此前港股曾經高見過2萬點以上，他相信，因應內地經濟在第三季會預期有正面的發展，加上美國聯邦儲備局加息已接近結束，所以港股有機會重返2萬點以上。