長和放榜後跌5% 高盛降目標價

高盛將長和2023年至2025年未來3年的每股盈利預測，按先前預測下修10%至19%，而目標價則由70元下修至68元，維持「買入」評級。該行稱早於3月及8月時的報告已預測，外匯匯率偏軟及成本上漲會影響其港口及電訊業務，但指長和估值仍吸引（見表）。

儘管長和主席李澤鉅於周四曾表示視乎市場情况，下半年或有機會回購股份，惟大摩則不認為長和會於下半年有大規模的回購行動。大摩續指出，電訊及港口業務疲弱及長和每股盈利及每股股息均跌一成，或令市場下修其2023/2024年度的盈利預測。瑞銀亦認為業績表現欠佳或令市場下修其盈利預測，但該行維持先前預測。

大摩：長實低價賣樓可刺激樓市

長和系旗下長實（1113）亦於周四公布中期業績，純利跌兩成，旗下油塘新盤親海駅II以近7年來市區最低的首批折實平均呎價14,997元開售，大行普遍看好。大摩認為推出低價開售的新盤親海駅II是為了刺激疲弱的樓市，更指長實於不景氣市况下在香港增加更多土地儲備，而現時股價較資產淨值折讓近六成，股息率亦達5.4%。

該行更預期，長實會於中期業績後恢復回購行動，並維持目標價59元及「增持」評級；高盛則表示，長實基建發展項目的毛利率達43%，較該行預期高出5個百分點，維持先前盈利預測。