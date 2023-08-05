美高梅轉賺8.2億 淨現金流入37億

負債率減 仍達116%

截至6月底止，美高梅中國的娛樂場收益按年增長2.49倍，達96.02億元。酒店、餐飲及零售為主的非博彩業務收益亦按年增長1.26倍，達10.47億元。

至於娛樂場業務方面，主場地賭枱總贏額按年增長2.35倍，達到90.11億元；貴賓博彩賭枱總贏額亦按年大增4.1倍至18.65億元；角子機總贏額亦按年大增1.24倍至7.54億元。而因應新的博彩批給，該集團已在期內確認無形資產的攤銷8840.2萬元，流動應付批給權款項達5293.1萬元。

可供動用現金35.1億元

隨着經營狀况改善，期內該集團的資本負債比率按年減少2.7個百分點，仍達116.3%。其手上可供動用的現金達35.1億元，未動用信貸73.2億元。母公司美高梅國際授出的信貸58.8億元，則未動用，最後到期日由2024年5月15日，延長至2026年5月15日，而年內錄得的備用費為2963.7萬元。整體融資成本按年上升33.06%至9.78億元。