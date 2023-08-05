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收入連跌3季 蘋果挫3% 硬件銷售轉弱 服務業務成增長引擎

【明報專訊】隨着iPhone、Mac機和iPad的銷售收入倒退，蘋果（美：AAPL）在截至7月1日的第三財季，收入按年跌1.4%至818億美元，是連續第三季收入減少，也是蘋果7年以來持續時間最長的銷售跌勢，反映蘋果正面臨電子產品需求轉弱的挑戰。不過由於其訂閱及付費服務客戶突破10億，帶動服務業務收入按年增長8.2%至212億美元創新高，彌補了硬件銷售轉弱，令蘋果整體收入仍勝過分析師預期。不過蘋果預計，在截至9月的第四財季，市場等待新一代iPhone 15系列推出前，蘋果季度表現仍缺乏突破，其股價早段跌逾3%，市值跌破3萬億美元。

在蘋果的主要市場當中，美洲、日本及亞太其他地區（中國和日本以外）的第三財季銷售額均出現倒退。不過大中華市場的銷售額卻出乎意料按年增長7.9%至158億美元，擺脫此前兩季的跌勢（圖）。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）將大中華區的銷售增長，歸因於消費者放棄Android機，轉投iPhone。

大中華銷售扭跌勢 按年增8%

國際數據公司（IDC）的分析指出，中國618購物節的折扣，推動設備銷售增長，而蘋果的品牌效應，對中國消費者尤其具吸引力，反映蘋果仍是高端手機市場的優先選擇。

在印度市場，iPhone第三財季的銷售也錄得雙位數百分比升幅，收入創歷來新高，但蘋果未透露具體數字。《日經亞洲》的消息指，蘋果要求印度供應商今年生產逾1500萬部iPhone，較1年前的目標高出超過1倍。消息指，蘋果計劃未來幾年將至少20%的iPhone生產轉移印度，目前當地產量不足10%。

庫克表示，印度是僅次於中國的全球第二大智能手機市場，iPhone在當地的市場份額仍然很低，預期會在當地有巨大機遇。

服務業務毛利率達71%

iPhone目前為蘋果貢獻近五成收入，其第三財季銷售額按年倒退2.4%至397億美元，略低於分析師預期。在各種產品當中，iPad收入跌幅最大，按年跌幅達20%。Mac機收入亦按年跌7.3%。可穿戴設備（包括AirPods和Apple Watch）收入則按年升2.5%。

硬件設備銷售較弱之際，服務業務（包括App Store銷售、iCloud和Apple Music等數碼產品訂閱費等）成為蘋果的盈利增長引擎，其第三財季的毛利率達70.5%，幾乎是蘋果硬件產品35.4%毛利率的兩倍。蘋果表示，一直控制成本，放慢招聘步伐，推動第三財季整體利潤按年增2.3%至199億美元；毛利率更升至44.5%創新高。

（綜合報道）

[國際金融]