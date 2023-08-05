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美非農新職少預期 9月料停加息

【明報專訊】美國招聘活動開始降溫，7月非農就業職位僅增長18.7萬個，低於分析師預期的20萬個，不過略高於6月下修至18.5萬個的增幅。市場人士認為，數據鞏固了美聯儲9月暫停加息的預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）昨晚的數據顯示，交易員押注9月利率按兵不動的概率，達到86.5%，較周四的82%進一步上調。今年底前加息0.25厘的概率，降至25%左右，較周四的略低於30%進一步下滑。

美匯指數跌穿102 道指做好

美匯指數昨晚回落至102以下。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，回落至4.8厘。美國10年期國債孳息率回落至4厘水平。美股3大指數早段回升，道指升約200點。

美國7月失業率下滑0.1個百分點，降至3.5%，繼續在半世紀低位徘徊，反映勞動力市場緊俏。美國7月工人時薪按月增長0.4%，增幅與6月持平，略高於分析師預期。按年計算，7月工人時薪增長維持在4.4%，較預期高出0.2個百分點。雖然工資增長仍然較高，但這有助於維持消費及經濟增長。

市場分析認為，就業職位與收入增長穩健，反映美國經濟能抵禦美聯儲的急速加息步伐。LH Meyer/Monetary Policy Analytics 經濟學家Derek Tang指出，非農數據「並非過熱或過冷」，與美聯儲的經濟「軟着陸」目標一致。高盛戰略咨詢解決方案全球主管Candice Tse稱，美聯儲可能已結束激進的加息行動，邁向經濟軟着陸的路徑。

明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）昨表示：「我預計經濟將以相當有序的方式放緩，而18.7萬個的非農就業職位增幅，將繼續這一步伐。」

（綜合報道）

[國際金融]