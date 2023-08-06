就業數據好壞參半 市場加息看法分歧

亞特蘭大聯儲銀行行長Raphael Bostic在同日表示，沒有必要進一步加息，隨着通脹率下降，與利率差距擴大，將對美國經濟造成足夠的限制。不過他預期美國利率至明年仍會在限制性水平，需要時間令經濟放緩。針對平均時薪增幅穩定在4厘水平，Bostic指薪金增幅早前一段長時間落後通脹，目前薪金仍在追落後，對薪金強勁增長不感意外，已預期還有見到更強的數據。

亞特蘭大行長：沒必要再加息

不過加息立場偏鷹的前美國財長薩默斯則指出，平均時薪按月的年化增速接近5%，加上生產率趨勢，認為數據顯示基礎通脹率將停留約在3.5%，時薪增幅與聯儲局2%的通脹目標並不同步。

薩默斯認同，美國經濟在避免陷入衰退擺脫高通脹的「軟着陸」機會上升，不過他認為目前「宣布勝利」為時過早，贊同聯儲局仍繼續準備採取行動。

薩默斯贊同美聯儲續採取行動

對政策利率最敏感的2年期國債孳息率，在就業數據公布後轉升為跌，昨日收報4.762厘，下跌2.65%，10年債息亦跌3.04%至4.06厘。截至上周五，交易員預期年底前加息的機率只有25%，保持現水平不變的有66%。美元指數收市跌幅擴大至0.45%，報102.01點。